廣西平陸運河環評正式公告　孫中山《建國方略》構想2035年成真

▲廣西欽州港為大陸西南沿海的天然深水良港。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣西壯族自治區政府近日印發《廣西綜合交通運輸發展「十四五」規劃》，將建設西部陸海新通道（平陸）運河，由欽州港直接入海，較現階段水運經梧州由珠三角港口出海航程大幅縮短，將成為廣西輻射大西部地區內河出海的捷徑。

▲龐大的船隊經廣西西江黃金水道前往珠三角港口。（圖／CFP）

《環球時報》報導，根據規劃，平陸運河工程總投資680億元人民幣（約2924億元新台幣），規劃範圍北起西江水系西津庫區平塘江口，借道沙坪河而上跨過分水嶺，再沿舊州江而南下至陸屋，由欽江幹流入海至欽州港，全長約140公里。

據了解，廣西憑藉地理優勢，擁有豐富的水資源，境內的西江航運量僅次於長江，不過，運輸船隊卻要從廣東入海，等於航程繞了一圈。孫中山曾在《建國方略》內提出聯通珠江、西江及北部灣的「平陸運河」構想。如今，大陸國家發改委於2019年8月推出的《西部陸海新通道總體規劃》，平陸運河概念正式寫進規劃。

▲廣西欽州海鐵聯運貨櫃班列。（圖／CFP）

廣西交通運輸廳近日發布《西部陸海新通道（平陸）運河航道規劃環境影響評價第一次公示》。公示提到，平陸運河規劃全長約140公里，總體線路劃分成4個區段，沿途將設4個樞紐。根據規劃，2平陸運河將在2035年前建成4座雙線通航梯級樞紐和140公里高等級航道，使運河達到Ⅰ級航道兼顧5000噸級船舶的通航標準，將使環北部灣淡水資源短缺問題有效解決，江海聯運體系在西部陸海新通道建設和西部地區對外開放中的地位顯著提升。

項目建成後，廣西內河新增一個出海通道，西江航運幹線中上游船舶可經平陸運河從欽州港出海，較目前由廣州出海縮短560公里。平陸運河一旦開航，將打通廣西的「任督二脈」，使廣西擁有真正意義上的出海口。屆時，北部灣將形成海鐵+江海聯運新格局，從根本改變北部灣的戰略地位。