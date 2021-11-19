遭批廟產2.9億「年年不變」　大甲鎮瀾宮首度公布財報資產逾18億

▲遭批廟產2.9億「年年不變」，大甲鎮瀾宮首度公布財報澄清。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

大甲鎮瀾宮近日頻遭質疑香油錢年年破億元，但財產申報都僅有2.9億元，廟方今天澄清反擊，指2.9億元是依法向法院登記之財產總額，為原大甲鎮瀾宮管理委員會民國67年捐助成立財團法人大甲鎮瀾宮之財產總額，「法院登記的財產總額為固定，除非董監事決議將部分資產編入基金，總額才改變。」怒批特定媒體玩文字遊戲，誤導民眾。另外鎮瀾宮也首度公布財報，總資產破18億元。

鎮瀾宮公布的財報，109年流動資產共計5億5260萬9844元整，其中包含現金、應收款及其他)5億5260萬9844元整，當中除了光明燈、法會、信徒所捐香油錢，還有鎮瀾宮推出的周邊文創商品收入；非流動資產(包含土地、停車場用地、建物及設備、備品、金媽祖、運輸設備、商標權、黃金等) 13億1427萬6838元整，總金額破18億元。

據悉，多數財團法人宮廟都存在相同狀況，許多宮廟都擔心此風暴會波及自家。

▲大甲鎮瀾宮首度公布財報澄清。（圖／鎮瀾宮提供）



廟方強調，依照「全國性內政財團法人會計處理及財務報告編製準則」，應該以「淨值」，也就是全部資產減除全部負債後之餘額，才能代表法人的全部資產，且大甲鎮瀾宮長期以來，皆依照宗教財團法人會計相關規定辦理。並由會計師每年針對發票憑證、傳票、資產負債表、收支營運表、淨值變動表、現金流量表、財務報表等內容進行審閱查核後，編冊存檔。

另外，大甲鎮瀾宮也在民國92年捐助新台幣3000萬元整成立財團法人大甲媽社會福利基金會，4年後創辦大甲鎮瀾兒童家園。至於大甲媽社會福利基金會109年度財務狀況，流動資產(包含現金、短期投資、應收款及其他)2億9162萬9155元整。非流動資產(包含基金、不動產、廠房及設備等)2億4315萬5521元整。