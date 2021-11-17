匯台幣44.9萬可賺港幣400萬！她秒衝銀行不信被詐　媽媽現身了

▲陳女險遭詐騙，經員警勸說才打消念頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區1名陳姓女子近日投資失利，亟欲彌補虧損，誤信網友稱投資香港房地產可獲高額獲利，16日上午前往銀行欲提領44萬9千元，經行員詢問資金用途，察覺有異，趕緊報警請警方到場勸阻。員警向陳女苦勸，聲稱穩賺不賠的高報酬投資標的是詐團慣用伎倆，陳女幾經細想也認事情不單純，打消匯款念頭，保住血汗錢。

台中市大甲警分局表示，16日上午接獲銀行行員通報，稱有1名陳姓女子欲匯出大筆款項，欲投資香港房地產匯出44萬9稅款，驚覺有異立即通報警方，大甲所警員謝恆毅及凃權書獲報馳赴現場。

員警詢問後了解，陳女（32歲）10月初在臉書認識1名網友，對方天天噓寒問暖，待陳女卸下心防後便向她誆稱，現在有投資房地產獲利的機會，只要匯款44萬9千元，就可獲利港幣400萬元，陳女聽了十分心動，不疑有他就前往銀行匯款。

員警反問陳女「妳覺得這有可能嗎？」，並向其解釋，遇到宣稱保證獲利、穩賺不賠的高報酬投資標的這些都是詐騙集團慣用伎倆，千萬不能輕信，陳女知情後仍不敢相信自己遭到詐騙，後來經銀行行員、員警及陳女媽媽三方勸說，她才慢慢接受事實答應放棄匯款。

大甲警分局呼籲，疫情期間假投資詐騙案件多，有投資廣告及獲利顯然不合乎常理時，不要貿然匯款，請多加防範，避免落入陷阱，有疑問時可撥打165反詐騙，小心求證保障多。