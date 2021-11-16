狠砸賓士5煞抓了全交保！警兒黑底曝　雙方都藏著不可說的秘密

▲5煞持球棒狠砸賓士，說詞一變再變，最後全交保。（圖／記者爆料網提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區26歲洪姓男子上個月底撂4名男子到26歲王姓男子家理論，找不到王男，憤而持球棒砸車洩憤，影片被po上網，引發爭議，警方16日將洪嫌等5人查緝到案，不料，洪和王供詞反覆，先是說投資糾紛，接著又互指對方欠10多萬元，唯一相同的是都說網路互嗆才不滿，但互嗆內容又不肯說清楚，警方訊後依毀損罪及條聚眾鬥毆移請偵辦，檢方複訊後，洪姓主嫌5萬元交保，其他4人3萬元交保。

10月30日上午9點45分，大甲區五福街一處民宅前的自小客車，被4名男子持球棒砸車，另1人負責拍攝，車主隔天報案，警方循線傳喚王男和洪男等人到案說明，王男先是供稱和洪男投資小吃店，懷疑洪男分紅不公，在網路上嗆聲，才引起洪男不滿。

警方後來詢問時，王男和洪男改口，兩人互指對方欠自己10多萬元不還，才會在網路上互嗆，等到製作筆錄時，又避重就輕，只提在網路上互嗆，為何互嗆？內容為何？又說不清楚。

據了解，被砸的自小客車是王男母親所有，父親是現職警察，家人對於兒子管教問題相當頭痛，王男有毒品、槍砲、傷害等前科，初步研判這次糾紛和毒品無關，「不然早就搜出來，罪加一條」，一名承辦員警這麼說。