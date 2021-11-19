奇美博物館「聖誕週末」主打英國風　大家一起來搖滾

▲奇美博物館「聖誕週末」又來了！今年以「美妙聖誕」為主題，主打「英國」、「搖滾」兩大元素，打造一場溫馨且富有藝文氣息的西洋聖誕派對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

萬眾矚目經典聖誕活動，奇美博物館「聖誕週末」來了！今年以「美妙聖誕」為主題，主打「英國」、「搖滾」兩大元素，包括聖誕大舞會、聖誕市集、音樂饗宴、舞蹈表演、星光電影、V&A國際特展、常設典藏推薦等，透過一系列豐富多元的企劃，打造一場溫馨且富有藝文氣息的西洋聖誕派對。

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奇美博物館表示，「2021聖誕週末」以年度大展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）為發想，主題為「美妙聖誕」，希望在疫情籠罩的大環境下，仍然可以帶給民眾充滿希望的美妙事物，讓大家不用出國就能感受置身歐美的過節氛圍。由於該展為英國倫敦頂尖博物館「V&A」所策畫，內容原汁原味來自英國，因此聖誕活動特別營造濃濃的「英國」情調，並加入「搖滾」風格增添輕鬆歡樂的氛圍，從象徵英國的米字旗、紅色電話亭到英國搖滾樂等元素都融入活動之中。

本次「聖誕週末」集結往年最受歡迎的內容一次呈現，小朋友最愛的聖誕老公公將帶領超high的搖滾樂團熱情開場，並於園區遊行、舉辦見面會；一年一度的廣場聖誕大舞會以「經典搖滾」為主題，邀請民眾狂歡共舞；「戶外星光電影」精選英國熱門大片如《哈利波特》、《納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥》等輪番放映。

在節目部分，音樂表演有搖滾樂團、聲樂、鋼琴、四重奏、管弦樂等各種類型，舞蹈有踢踏舞、芭蕾舞、街舞等多元舞種，總計每日逾16場節目供民眾欣賞，四天共有近70場表演熱鬧登場，內容豐富度與節目密集度更勝以往。此外，詢問度極高的「聖誕市集」匯集異國美食、文創手作等約80個風格攤位，民眾可以喝杯溫暖的熱紅酒、熱可可，配上英國知名小吃炸魚薯條、英式傳統點心斯康，品嘗帶有節慶感的幸福滋味。

在展覽部分，除了特展《蒂姆．沃克：美妙事物》，常設展也搭配「英國」主題，規劃一系列英國典藏推薦，例如象徵「傳遞美好訊息」的重要館藏〈信息〉，此畫購藏時曾引起《倫敦時報》大篇幅報導，連當時的首相柴契爾夫人都表達關心；其他還有勇敢高貴的〈哥黛娃夫人〉雕像、英國皇室肖像畫、宮廷華麗壁毯等10多件作品，值得細細品味。

為了提前讓民眾感受聖誕氣氛，奇美博物館的「幸福聖誕樹」19日於繆思廣場正式亮相，13公尺高的樹體除了有彩球、星星點綴之外，也加入全新的粉紅色系呼應活動主題「美妙」意象，同時傳遞堅強溫柔的力量與美好的祝福。聖誕樹自即日起展出至2022年1月11日止，每日下午5時30至晚上10時點燈。聖誕活動4天晚間將搭配聖誕燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致。

奇美博物館「聖誕週末」將於12/18（六）、12/19（日）、12/25（六）、12/26（日）每天14:00至22:00展開，活動範圍包括館內與戶外園區，凡入園即需購票，詳情請洽奇美博物館臉書或官網：www.chimeimuseum.org。