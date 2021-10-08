奇美博物館振興券優惠來了！　雙人看特展回饋價6.7折

▲響應政府各類振興券齊發，奇美博物館同步推出回饋方案，凡來館使用五倍券或藝FUN券可享優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

響應政府各類振興券齊發，奇美博物館同步推出回饋方案，凡來館使用五倍券或藝FUN券，可享「雙人看特展600元」、「禮品全面9折」的超值優惠。

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奇美博物館表示，為了推廣藝文並配合政府振興經濟，館方以近期最受歡迎的特展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）為回饋項目；《蒂姆．沃克：美妙事物》為英國V&A博物館的重量級世界巡迴展，展出時尚攝影大師蒂姆．沃克的奇幻之作，不但有沃克的職涯作品精華回顧、從V&A獲取靈感的全新創作，還有V&A稀珍藏品等一併登場；該展的展場設計更結合視覺與聽覺，打造魔幻多變的沉浸式體驗。為鼓勵民眾前來欣賞這場難得一見的國際級展覽，館方特別針對振興五倍券、藝FUN券祭出「雙人看特展」原價900元、特價600元，相當於6.7折的優惠，這也是該展開展至今最超值的回饋，歡迎民眾把握機會前來看展。

此外，遊客最喜愛的文創禮品、特展紀念品等也有振興折扣，凡持五倍券或藝FUN券於奇美博物館禮品店消費即享9折優惠（特價品除外）。相關振興券優惠無論數位或紙本券皆可使用，活動期效：五倍券自10/8起至明年2/6，藝FUN券自11/10起至明年2/6。詳情請見奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。