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撞C300騎士生前足跡曝！最美星巴克入列　臉書滿滿都是仿賽車

記者林冠吟、陳洋／綜合報導

屏東枋山的海豚灣7-11前18日下午發生一起死亡車禍，一輛直行重機撞上從停車場出來的白色賓士C300，撞擊力道之大讓騎士連人帶車直接「插進」賓士的後擋風玻璃裡，騎士當場無生命跡象，送醫後不治，而騎士臉書上則貼滿了他和仿賽車車的環島照片，時不時還會帶著愛車「洗澎澎」，可見愛車甚深。

▲▼屏東枋山台1線海豚灣7-11車禍，不幸死亡的王姓重機騎士臉書貼滿愛車照片，可見愛車甚深。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲屏東枋山台1線海豚灣7-11車禍，不幸死亡的王姓重機騎士臉書貼滿愛車照片，可見愛車甚深。（圖／翻攝自當事人臉書）

屏東枋山海豚灣7-11前18日下午傳出一起嚴重車禍，25歲的王姓重機騎士直行在台1線上，不料卻疑似因為車速太快，撞上剛從停車場駛出，準備北返高雄的白色賓士C300，撞擊力道之大讓王姓騎士「直插」進C300的後擋風玻璃裡，整個人「掛在」車上，鮮血如注，濺上C300的白色鈑金，畫面相當怵目驚心。消防局獲報到場後緊急將王男脫困送醫，不過送醫後仍不幸宣告不治。據院方說法，騎士送醫時內臟幾乎全碎，最後因內臟多重器官衰竭死亡。

▲▼屏東賓士C300、重機嚴重車禍。（圖／翻攝網路、記者陳以昇翻攝）

▲王姓重機騎士疑似車速太快、反應不及，直接撞上剛從停車場駛出的賓士C300，整個人「直插」進賓士車後擋風玻璃裡。（圖／翻攝網路、記者陳以昇翻攝）

據了解，25歲的王姓騎士是澎湖人，目前仍就讀大學，和友人來台灣環島旅遊，未料卻遇上死劫。而王姓騎士的臉書也隨之曝光，臉書上貼滿他騎著仿賽車出遊的合照，其中嘉義最美星巴克也入列成打卡景點，更時不時會帶著愛車前往自助洗車廠「洗澎澎」，看見愛車甚深。

▲▼屏東枋山台1線海豚灣7-11車禍，不幸死亡的王姓重機騎士臉書貼滿愛車照片，可見愛車甚深。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼王姓重機騎士臉書貼滿愛車照片，可見愛車甚深，還會幫愛車洗澡，嘉義最美星巴克也曾入列成為拍照景點。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼屏東枋山台1線海豚灣7-11車禍，不幸死亡的王姓重機騎士臉書貼滿愛車照片，可見愛車甚深。（圖／翻攝自當事人臉書）

從王姓騎士所騎乘的重機來看，車款都是仿賽車，仿賽車別名「跑車」，為接近「賽車」的重機，其外觀外殼通常會完全包覆引擎和車架，速度和其他重機相比較快，車身輕巧，多具備「高轉速爆發力」，騎士騎乘時需幾乎將整個人趴在機車上騎乘，以便讓騎士可以更精準操控車輛，也多能體驗到「人車一體」的感受。

▲▼屏東枋山台1線海豚灣7-11車禍，不幸死亡的王姓重機騎士臉書貼滿愛車照片，可見愛車甚深。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼王男所騎乘的重機都為仿賽車，特性是輕巧快速為接近賽車之車款。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼屏東枋山台1線海豚灣7-11車禍，不幸死亡的王姓重機騎士臉書貼滿愛車照片，可見愛車甚深。（圖／翻攝自當事人臉書）

而根據曝光的行車紀錄器畫面顯示，只見重機騎士出現在畫面中，隨即迅速遠離畫面，後面還跟著疑似同行車友，短短5秒內便直接撞上剛從停車場駛出的白色賓士，騎士疑似反應不及，直接插進賓士車後擋風玻璃裡，整個人掛在賓士車上，血流如注，緊急送醫後仍不幸宣告不治。初步肇事原因雖仍有待釐清，不過仍可以確定重機行駛車速也相當快，才會釀成如此嚴重的傷亡。

▲▼屏東枋山台1線海豚灣7-11車禍。（圖／翻攝自網路）

▲重機騎士在短短5秒內撞上賓士C300。（圖／翻攝自網路）

還有網友將監視器畫面拍戲車禍瞬間的影片，一格一格放大觀看，製作Excel表格，精算出重機當時時速，可能為216公里，確切時速仍有待釐清，不過可以確定重機騎士當時時速一定破百；網路上還瘋傳一張對話紀錄截圖，疑似不幸死亡的重機騎士同行車友表示，當時時速170公里仍追不上他，讓網友大嘆「下輩子不要騎這麼快！」

至於肇事的賓士C300駕駛表示，他到墾丁結束遊玩後，準備北回高雄，途經茉莉灣旁的超商休息後，從停車場駛出穿越車道準備北上回高雄，未料卻被車道上的小貨車擋住視線，沒看見重機騎士疾駛而來，最後和他撞上，車禍發生當時他也嚇了一大跳，趕緊下車查看，會發生事故他也很難過。

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