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歐盟稱台灣是「理念相近的夥伴」！　強調對台貿易政策無變化

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲歐盟強調，台灣是重要且理念相近的貿易夥伴。（圖／路透）

文／中央社

歐洲聯盟執委會今天表示，台灣是重要且理念相近的貿易夥伴，歐盟正在評估如何與台灣合作，對於外媒報導歐盟延後與台灣升級貿易關係的計畫，歐盟表示政策沒有變化。

歐盟貿易總署發言人費瑞（Miriam Garcia Ferrer）今天以電子郵件回覆中央社詢問，重申歐盟將與台灣繼續進行貿易合作。

費瑞表示，歐盟正在評估如何與台灣接觸，並強調台灣是一個重要且理念相近的貿易夥伴，這項工作在進展中。

香港南華早報近日報導，歐盟原本計畫在上週五宣布在貿易和經濟議題與台灣聯繫的新戰略形式，包括更多定期會議、半導體等特定領域的合作，以及高級官員的更多訪問。但這個計畫在最後一刻被推遲。

對此，費瑞澄清說明歐盟對台灣的貿易政策沒有變化。

在外媒報導刊出後，歐洲議會德國籍的對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）呼籲歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）汲取教訓，認為歐盟若欲藉不與台灣展開經濟接觸而得到北京的善意，那麼這是很天真的想法，且此舉甚至可能會破壞歐盟自己的「一中政策」而促進中國的「一中原則」，他說不能允許中國定義歐盟的政策。

包瑞翰呼籲范德賴恩應該聽取歐洲議會的意見，並與台灣就包括供應鏈合作等問題展開互動，這符合歐盟的利益。

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