槓上中國一帶一路！歐盟斥資1.26兆　推「全球門戶計劃」發展建設

▲歐盟預計將在本週推出一項名為「全球門戶計劃」的海外基礎設施投資框架。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

歐盟預計將在近期推出新的海外基礎設施投資框架「全球門戶計劃」（Global Gateway），以抗衡中國的「一帶一路」行動。這項計劃的規模料將超過400億歐元（約新台幣1.26兆元），並聚焦在數位、交通、能源及貿易等領域。

彭博社和《日經新聞》最近取得的《歐洲全球門戶夥伴關係戰略》（European Strategy of Global Gateway Partnerships）草案顯示，「全球門戶計劃」將側重於數位轉型、交通運輸、能源轉型及貿易等領域，以提升歐洲在全球的利益和競爭力、加強與合作夥伴的聯繫，同時促進可持續的環境標準和歐盟價值觀。

在這項計劃中，歐盟將致力於支持遍布全球的項目，其中包含：

1. 在印太地區，致力於與日本等國家在人工智能方面建立數位夥伴關係

2. 在中亞地區，確定最具持續性的交通連接，並增強規劃中的可持續性

3. 在非洲地區，增加投資量至2220億歐元（約新台幣7兆元）以發展當地的建設

4. 在拉丁美洲，將現有的海底和地面光纖電纜擴展到其他國家

5. 在北極地區，支持歐盟與該地區之間連通性的5G跨境走廊，以及對格陵蘭可再生氫的投資

草案寫明，歐盟將從「歐洲永續發展基金」撥出數十億歐元作為「全球門戶計劃」的混合撥款，還將提供400億歐元的擔保。相關文件還指出，據歐盟目前到2027年底的預算周期，通過其全球歐洲（Global Europe）發展援助計劃，對網路互聯互通的投資預計將大幅增加，總預算為795億歐元（約新台幣2.5兆元）。

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