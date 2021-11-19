「國際刑警組織」大會將至！　71位美國會議員挺台參與

▲Interpol大會23日登場，71位美國跨黨派眾議員近日致函司法部長、國務卿與Interpol代表，支持台灣以觀察員身分參與今年大會。（圖／路透社）



文／中央社

國際刑警組織（Interpol）大會23日登場，71位美國跨黨派眾議員近日致函司法部長、國務卿與Interpol代表，籲美方與其他會員國合作，協助台灣取得觀察員身分，以確保全球打擊犯罪無死角。

第89屆Interpol大會23日至25日在土耳其伊斯坦堡召開，美國共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）9日率領70位跨黨派議員，聯名致函司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、國務卿布林肯（Antony Blinken）及美國Interpol代表休斯（Michael Hughes），支持台灣以觀察員身分參與今年大會。

加入連署的不乏重量級議員，包括眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院外委會亞太小組首席議員夏波（Steve Chabot）、眾院共和黨團第3號人物斯特凡尼克（Elise Stefanik）等。

匡希恆辦公室今天公布信函內容。議員在信中表示，台灣缺席國際刑警組織，造成全球打擊犯罪空白死角。由於不是會員國，台灣無法享有Interpol全球警察溝通系統權限，只能被迫從美國等友好國家獲得二手資訊，也無法有效與國際社會分享罪犯及可疑活動訊息。

議員表示，美國國會近年通過多項法案，都清楚支持台灣有意義參與Interpol。他們舉例，2016年3月總統歐巴馬（Barack Obama）簽署法案，支持台灣以觀察員身分參與Interpol；2020年3月生效的「台北法」也要求美方代表透過「意見的表達、表決與自身影響力」，協助台灣取得國際組織會員或觀察員身分。

議員在信中指控，中國、白俄羅斯等「惡意行為者」利用Interpol「紅色通緝令」系統，騷擾異議分子或威脅到他們政權的人士。由於台灣須持續對抗中共騷擾與作勢，議員憂心台灣人民因為此系統遭剝削及不當對待的風險因而升高。

議員表示，若台灣能參與Interpol，便能與美國及其他國際盟友合作，剷除Interpol內的貪腐與濫權問題。

議員呼籲美國行政部門，與其他Interpol會員國合作，協助台灣在今年大會取得觀察員身分，並確保台灣能出席Interpol底下打擊恐怖主義、組織犯罪與網路犯罪等其他相關會議、活動與機制。

為替台灣取得Interpol會員身分鋪路，議員提議，美方應與台灣、其他民主夥伴合作，支持Interpol與台灣刑事警察局達成「合作協議」，讓台灣能觀察、參與並取得Interpol會議及資訊系統權限。

1961年中華民國成為Interpol會員，但在1984年因中華人民共和國加入被迫退出。政府自2016年起推動以觀察員身分出席Interpol大會，卻因北京阻力屢屢被拒於門外。

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