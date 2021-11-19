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NCC高官燒掉玉山79公頃　求償2億！最新進度曝光

▲南投八通關杜鵑營地附近森林火災 。（圖／山友提供）

▲南投八通關杜鵑營地附近森林火災 。（圖／山友提供）

記者葉國吏／綜合報導　

前NCC專委喬建中等人今年5月火燒玉山，最終以違反《森林法》被起訴，林務局同時也對他求償2.2億元。目前全案仍在法院審理當中。

回顧整起案件，今年5月間，喬建中一行五人今年5月登山時引發玉山森林大火。南投地方檢察署指出，喬建中等人致森林火勢延燒長達 12 日，延燒面積達 79.7 公頃、森林區被害全損面積達 22.0877公頃，並導致大量台灣二葉松、鐵杉、玉山箭竹等林木焚燬，造成之損失費用高達 2 億多元，致使我國長期復育的生態多樣性環境遭受嚴重損害，造成生態浩劫。

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▲玉山5月發生森林大火，花費12天才終於撲滅。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

起訴書中痛批，喬建中等5人於入園申請時即知悉公園區域內依法禁止營火，且營地架設之告示牌亦明文規定「嚴禁生營火」，營地外側地質為易燃之乾燥深厚腐植土，地面遍佈葉片乾燥易燃的玉山箭竹，而腐植土引燃後將形成地底火不易發現，長時間悶燒後將使火勢往外蔓延，火勢蔓延開後易受風向助長，將有延燒森林之可能，他們卻貿然選擇該處為營火地點。

林務局副局長廖一光指出，此次求償2億2859萬元是史上最高求償，林務局目前已委託律師向法院提出假扣押申請。

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