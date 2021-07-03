喬建中害玉山大火遭爆料高升　「估求償破億」創新高...NCC回應了

▲玉山大火歷經12天才撲滅。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

記者柯沛辰／綜合報導

NCC專門委員喬建中5月假日攀登玉山，意外引發森林大火，不料事隔近2個月，傳出不僅沒有懲處，還將高升變成主委。對此，NCC回應，這是錯誤訊息，目前喬建中已調離原職，改支援秘書室總務業務，不再領有原本的法制加給，也依《公務員懲戒法》主動函送監察院。至於求償作業，依法進行中。

玉山國家公園八通關杜鵑營地附近5月16日清晨發生森林火災，外傳起火原因是NCC專委喬建中登山時不慎引起。對此，喬建中坦言，當時他不小心弄翻爐火，有打電話跟消防局報案，下山就做筆錄，沒有逃逸一事。

▲失火地點在高山，導致救援難度提高。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

不過，大火延燒12天、影響超過70公頃，引起許多山友不滿。當時NCC馬上將喬調離現職，林務局也稱將求償上億的救災成本。但事隔2個月，根據《中國時報》報導，有內部員工爆料，喬建中不僅沒有懲處，還將高升，引發外界譁然。

對此，NCC特別在2日澄清，喬建中5月24日觸犯森林法事件的行為，認已符合《公務員懲戒法》第2條第2款「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」，因此依同法第24條第1項規定，主動將喬建中函送監察院。

NCC說明，喬建中原職為法務處11職等專門委員，事發後已調離原職，擔任NCC會本部相同職等職務，支援秘書室總務業務，不再領有原職法制加給，目前正靜待監察院、檢調後續調查，因此高升一事並非事實。

NCC指出，案件已在偵查階段，後續會視司法偵查及懲戒程序，依法處理。至於喬建中涉嫌玉山大火造成的損失，求償作業則正在依法進行中。

根據《中央社》報導，林務局2日也說明，目前初估救災支出、造林地費用及生態價值超過上億元，恐將創下林務局求償金額新高。

▼當時救火還出動直升機灑水、載運人員。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）