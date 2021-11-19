別變台北工程師南漂　藍議員喊話台積電：7成職缺留給高雄人

▲台積電今日董事會決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者賴文萱／高雄報導

台積電9日宣布將來高雄投資設廠，國民黨籍高雄市議員宋立彬今（19）日質詢時要求，希望高雄市政府要爭取台積電留7成工作機會給設籍高雄的在地人，「不要變成台北工程師來高雄南漂」。

▲宋立彬要求高市府要向台積電爭取留7成工作機會給在地高雄人。（圖／記者賴文萱翻攝）

台積電將到高雄投資，宋立彬直言，大家都歡迎台積電來高雄投資，期待工作機會多、薪水高，但回過頭來說，台積電給高雄人什麼優惠？他要求，希望台積電一定要留給設籍高雄的在地人7成以上的工作機會，不要變成台北工程師來高雄南漂，不然高雄人得到什麼了？

宋立彬也提問，台積電要來高雄給了什麼利多？高雄市政府經發局長廖泰翔回應，利多不敢說，但行政效率絕對是市政府最重要的一塊，包含土地、水、電等，都有專案的團隊處理。他說，最重要的是創造優質工作機會，會媒合產學合作，讓台積電優先跟南部、高雄的大學合作。

▲廖泰翔表示，會媒合產學合作，讓台積電優先跟南部、高雄的大學合作。（圖／記者賴文萱翻攝）

宋立彬聽後要求高市府一定要向爭取台積電留7成就業機會給高雄人，這樣對高雄人才有幫助，科技新貴誰不嚮往？歡迎所有優良廠商來高雄投資，但也要可以給高雄人就業機會，因為取之地方、回饋地方。