殘念！美濃通緝犯難忘家鄉粄條好味道　未戴安全帽店家前落網

▲高雄市一名通緝犯想念家鄉的粄條味道，結果落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名傅姓竊盜通緝犯因為難忘家鄉的粄條味道，結果跑回美濃的美興街吃一償宿願，不過就在要進店家門口之前，卻因為沒有戴安全帽遭到員警盤查，發現通緝犯身份，還沒吃就被送進了派出所偵辦。

就在16日晚間六點多，一名28歲的傅姓男子因為難忘美濃家鄉的粄條味道，所以就騎車回到了美濃美興街，結果沒想到就在距離店家不遠的地方，因為未戴安全帽被巡邏員警看到，當場攔了下來，不過員警在詢問他的身份時，一開始還非常不配合，還說「要想一下」，還反問員警說「我們有犯法嗎」？ 員警還是繼續追問，眼見躲不過，他才供出自己的資料，一查就是通緝犯，全案被移送歸案。

▲高雄市一名通緝犯想念家鄉的粄條味道，結果落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實高雄市美濃區的美興街有「粄條一條街」的稱號，短短一條路上就有數十家粄條店，每一家各有其特色風味，總是吸引許多老饕前來品嚐，假日用餐時間還要排隊才能一嚐美味，現在讓一名四處躲藏的傅姓通緝犯忘不了這條街上粄條的美味，竟也跑到現場購買，只是讓通緝犯還沒吃到魂牽夢縈的美濃客家粄條就被抓走了，也成了員警的餐後笑談。

▲高雄市美濃的美興街被稱為「粄條一條街」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

