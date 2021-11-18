三重甩棍哥嗆：你怎樣？下秒乖乖閉嘴罰站　網噴笑：拿棍子都輸了

記者陳豐德／新北報導

近日全台辣椒水與球棒對決越演越熱，甩棍難道也能拿來防身？新北市三重區一名蓋姓男子不滿被王男逼車，在重新路三段與中正北路口理論時，對方竟突從口袋抽出管制警械「甩棍」作勢攻擊，不料蓋男卻比對方還兇，猛嗆「你打打看，拿甩棍是三小？」讓王男嚇得不敢出聲，衝突全程被偷笑民眾目擊，轄區警方也介入調查，並針對違法持有甩棍送辦。

▲王男掏出甩棍遇到兇猛大隻佬。（圖／翻攝自Youtube WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



據查證18日上午11時許蓋男（32歲）與王男（49歲）在路口發生行車糾紛，蓋男聲稱是因為遭對方惡意逼車，在停等紅燈時就質問對方，不料王男竟從口袋抽出甩棍挑釁「你是怎樣？」蓋男一看竟慢條斯理地立好中柱後，上前嗆聲「你打打看啊？」

由於蓋男身型壯碩加上更為兇悍，持甩棍的王男一時間就不知該怎麼反應，民眾就戲稱「沒拿甩棍的比拿甩棍還兇」。當時警方恰巧巡邏經過，隨即上前制止口角糾紛，所幸未演變為互毆衝突，由於倆人均不提出告訴，不過兩人將車輛於路中已屬違規停車，各依道路交通管理處罰條例第56條告發。

而甩棍其實是屬於管制警械，王男非法持有部分，訊後被依照社會秩序維護法函送新北地方法院簡易庭裁罰，此外警方還查出他是無照駕駛，也依照道交條例開罰；至於惡意逼車部分，警方也表示將調閱監視器釐清。

網友看到影片後表示「吵架還立中柱欸，是個狠角色」、「棍子拿出來氣勢還輸人一節 XD」、「武器可能在緊要關頭故障，但肌肉是不會背叛你的」、「阿伯沒在看新聞嗎，現在棍類已經落伍了」、「果然還是要人比棍兇才能剋敵致勝」、「很難看到已經裝備武器的還被兩手空空的看不起」、「甩棍男才兇2秒就縮了」。

▼王男見對方比自己還兇只敢閉嘴。（圖／翻攝自Youtube WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

