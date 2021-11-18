　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡駕駛闖紅燈撞機車還兇！倒車衝撞2夫妻...再拿木棍刀痛毆

▲▼王男企圖倒車（箭頭處）衝撞2夫妻（紅圈），警方將他壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇攝）

▲王男企圖倒車（箭頭處）衝撞2夫妻（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一對夫妻分乘汽機車，要到環河西路找停車位，妻子先騎機車待轉，丈夫開車在後，突然一部小客車闖紅燈擦撞妻子機車頭，雙方下車起爭執，違規男子竟跑上車，高速倒車企圖衝撞夫妻2人，還持木棍刀毆打2人，警方獲報趕抵，將男子逮捕，依殺人未遂、恐嚇、毀損及傷害等罪移送偵辦。

警方表示，13日上午11時許，42歲林姓妻子騎機車與43歲陳姓丈夫開著車，要到板橋區環河西路找路邊停車格停車，期間林妻在香社一路口待轉，丈夫開車緊跟在後，就在號誌燈變換林妻準備起步時，21歲王男開車違規闖紅燈，直接擦撞林妻機車，當場人車倒地。

▼林妻機車2度被撞倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼王男企圖倒車（箭頭處）衝撞2夫妻（紅圈），警方將他壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇攝）

王男下車查看非但沒有道歉，還與陳姓丈夫起口角，進而發生推擠衝突，王男氣不過，跑上車後，高速倒車企圖衝撞2夫妻，雖然2人閃過，但原本傾倒的機車又被撞了一次，零件四散；王男並不罷手，從車內拿出一把木棍刀，猛烈毆打2人，造成他們左手、右小腿擦挫傷。

▼警方將王男壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼王男企圖倒車（箭頭處）衝撞2夫妻（紅圈），警方將他壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇攝）

警方獲報趕抵，王男手握木棍刀，情緒相當激動，警方立即將他壓制逮捕，幸好王男並未抽出刀砍殺，否則後果不堪設想，訊後將王男依涉殺人未遂、恐嚇、毀損及傷害等罪嫌移送偵辦。

他奶奶的美麗小秘訣

▼王男手持木棍刀狂毆2人，幸好沒拔出刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼王男企圖倒車（箭頭處）衝撞2夫妻（紅圈），警方將他壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇攝）

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
大賣場黑五開跑！下殺5折　優惠清單一次看
白癡公主凍卵前「塞菊花」狂叫　神秘女出聲網傻了
買知名藝人服飾「被多收錢」要不回　女主播怒發聲
偷吃單位學長　女子啪完「又對男友心動」：我好犯賤
「表情符號」霸主是誰？　網洗一排：沒它就不會聊天
陳佩琪曝柯文哲私下大讚陳時中　「竟能在那位置上做一年多」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

惡駕駛闖紅燈撞機車還兇！倒車衝撞2夫妻...再拿木棍刀痛毆

台北監獄公布病舍照片　否認孫道存服刑期間享特權

盛唐鉛中毒者首例病逝　患者生前「腹水嚴重、腳趾發黑」模樣曝

獨／孫道存長眠金寶山　孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光

快訊／國1內湖交流道「3車追撞」！大貨車頭全爛…2人當場死亡

孫道存入監每月花2.4萬養傭人、三黨立委輪流特見？北監一一駁斥

合約糾紛釀黑衣人施壓風波　舒子晨告經紀公司老闆結果出爐

枋山海豚灣重機「撞進」賓士　騎士倒栽蔥卡後擋風玻璃搶救中

快訊／國道1號17.6km「貨車追撞聯結車」！　2人遭夾無生命跡象

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

惡駕駛闖紅燈撞機車還兇！倒車衝撞2夫妻...再拿木棍刀痛毆

台北監獄公布病舍照片　否認孫道存服刑期間享特權

盛唐鉛中毒者首例病逝　患者生前「腹水嚴重、腳趾發黑」模樣曝

獨／孫道存長眠金寶山　孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光

快訊／國1內湖交流道「3車追撞」！大貨車頭全爛…2人當場死亡

孫道存入監每月花2.4萬養傭人、三黨立委輪流特見？北監一一駁斥

合約糾紛釀黑衣人施壓風波　舒子晨告經紀公司老闆結果出爐

枋山海豚灣重機「撞進」賓士　騎士倒栽蔥卡後擋風玻璃搶救中

快訊／國道1號17.6km「貨車追撞聯結車」！　2人遭夾無生命跡象

預購價15.3萬！三陽「城市黃牌重機」改款上市　再享48期0利率

監院報告指「警察之子性侵案」無權勢介入　南投縣府回應了

統一先發勝破隊史紀錄　餅總：整個投手團隊的勝利

網失禮問：之前臉超瘦現在怎了？　炎亞綸爆笑神回…崩潰刷一排照樣照句

「毒品毀了我的人生」鄭鎰勳寫88封信求情　開庭爆哭：我真的錯了

考試院會通過《公務員服務法》修法　非營利性兼職許可制改同意制

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

中信盃黑豹旗／逆轉西苑闖16強　鶯歌又產二刀流賴鉑濬成亮點

先探／謝金河：慎防炒作的夢易破碎！

統一獅拚今天封王　3局0比1落後富邦

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

社會熱門新聞

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

快訊／重機「撞進C300」直插進去！

蔣智賢不滿被指打假球求償300萬　名嘴下場曝

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

竹聯雙煞開山刀砍人畫面曝光

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

新北重機與轎車相撞！騎士與後座17歲女噴飛

4煞球棒狠砸賓士　車主老公是警察

即／國1內湖交流道「3車追撞」！　2人當場死亡

驚悚6秒撞擊影片曝！重機騎士「插進C300」

更多熱門

相關新聞

即／彰化廂型車連撞8車！闖紅燈撞飛騎士

即／彰化廂型車連撞8車！闖紅燈撞飛騎士

彰化市今（17日）下午5點24分左右發生一起衝撞事故，一名黃姓男子駕駛市價約160萬左右的廂式休旅車行經金馬路3段139號，並往台中方向行駛時，疑似闖紅燈連續衝撞正通過馬路的3輛機車，還波及到路停車2部重機車及3輛自小客車，造成現場各式零件散落以及一名騎士受傷。

腹肌男跳水溝、藏涵洞　警追35分揭真相

腹肌男跳水溝、藏涵洞　警追35分揭真相

被誣賴「自助餐貴又難吃」　菜販長板凳砸店

被誣賴「自助餐貴又難吃」　菜販長板凳砸店

即／板橋施工挖破瓦斯管線

即／板橋施工挖破瓦斯管線

毒蟲無照闖紅燈拒攔查　狂飆再闖燈撞車被逮

毒蟲無照闖紅燈拒攔查　狂飆再闖燈撞車被逮

關鍵字：

板橋闖紅燈衝撞木棍刀

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

明年3/1起全台「禁養比特犬」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！崩潰被害到想輕生

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面