惡駕駛闖紅燈撞機車還兇！倒車衝撞2夫妻...再拿木棍刀痛毆

▲王男企圖倒車（箭頭處）衝撞2夫妻（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一對夫妻分乘汽機車，要到環河西路找停車位，妻子先騎機車待轉，丈夫開車在後，突然一部小客車闖紅燈擦撞妻子機車頭，雙方下車起爭執，違規男子竟跑上車，高速倒車企圖衝撞夫妻2人，還持木棍刀毆打2人，警方獲報趕抵，將男子逮捕，依殺人未遂、恐嚇、毀損及傷害等罪移送偵辦。

警方表示，13日上午11時許，42歲林姓妻子騎機車與43歲陳姓丈夫開著車，要到板橋區環河西路找路邊停車格停車，期間林妻在香社一路口待轉，丈夫開車緊跟在後，就在號誌燈變換林妻準備起步時，21歲王男開車違規闖紅燈，直接擦撞林妻機車，當場人車倒地。

▼林妻機車2度被撞倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王男下車查看非但沒有道歉，還與陳姓丈夫起口角，進而發生推擠衝突，王男氣不過，跑上車後，高速倒車企圖衝撞2夫妻，雖然2人閃過，但原本傾倒的機車又被撞了一次，零件四散；王男並不罷手，從車內拿出一把木棍刀，猛烈毆打2人，造成他們左手、右小腿擦挫傷。

▼警方將王男壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報趕抵，王男手握木棍刀，情緒相當激動，警方立即將他壓制逮捕，幸好王男並未抽出刀砍殺，否則後果不堪設想，訊後將王男依涉殺人未遂、恐嚇、毀損及傷害等罪嫌移送偵辦。

他奶奶的美麗小秘訣

▼王男手持木棍刀狂毆2人，幸好沒拔出刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）