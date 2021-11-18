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不肖人力仲介剝削上百移工　監委批駭人聽聞糾正勞動部

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員王美玉18日表示，近期有不肖人力仲介公司，涉嫌以人頭台籍勞工，在空殼公司商號投保，以製造業名義大量合法引進、承接外籍移工後，再指派移工到營造業工地工作，進行勞力剝削，獲取鉅額不法利益，被害移工多達90多人，且違法期間長達2年多，因此通過糾正勞動部。

監察院18日表示，不肖人力仲介公司成廉價勞力派遣中心，遭血汗勞動、所得剝削之受害移工近百人，監察院社會福利及衛生環境委員會17日審查通過監察委員王美玉、王幼玲所提調查報告，糾正勞動部，王美玉、王幼玲也在18日下午召開記者會說明。

王美玉說明，台中市某人力仲介公司的刁姓負責人等人，虛設空殼公司商號和幽靈工廠，再以各種手段招募本國籍人頭勞工並虛偽辦理勞保，藉由制度漏洞成功欺瞞勞動部及經濟部工業局等主管機關核准空殼公司商號，以製造業廠工名義引進移工。

王美玉指出，在移工抵台或承接後，刁姓負責人等人向需工孔急的營造業雇主媒介移工人力，收取雇主薪資費用，但僅給移工最低基本工資，並要求移工負擔勞健保費等費用，致移工實領薪資不到2萬，必須終日加班來換取加班費。

王美玉再指，刁姓負責人等人將差額中飽私囊，遠赴他鄉的移工迫於語言不通、高額仲介費用的還債壓力，只能接受刁姓負責人強迫指派至營造業工地擔任粗工，且依檢方起訴書，刁姓負責人等人不法引進移工，進行勞力剝削，相關犯行超過2年，不法所得達2500萬元。

王美玉表示，勞動部早在2019年9月就已受理民眾檢舉，指控該公司涉嫌不實引進移工，再派遣移工至各地工作，形同賣（租）工等犯行，勞動部卻直到當年12月13日才將本案移送有關機關查處，不符合各機關對人民陳情案件應合理、迅速、確實辦結的原則。

王美玉也說，勞動部不能在規定期限30日內辦結，也未依規定簽請核准延長，並且將延長理由以書面告知檢舉民眾，顯然有漠視檢舉人與受害者權益的違失。

▲▼監察院17日通過糾正勞動部，監察委員王美玉、王幼鈴召開記者會說明。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察院通過糾正勞動部，監察委員王美玉召開記者會說明。（圖／記者林銘翰攝）

王美玉指出，刁姓負責人共虛設21家空殼公司商號，以及另外4間幽靈工廠，除了向檢方供稱無實際營運事實外，也有多名關係人作相同供述，足以證明這些公司商號及工廠登記，是刁姓負責人專門用來違法申請引進移工，卻僅有一家公司商號曾在申請外國人聘僱的許可程序。

王美玉表示，公立就業服務機構與地方政府多次訪查，都認定無營運事實，導致非法聘僱移工行為沒有得逞，其餘空殼事業單位都是以無實際營運事實工廠作為申請依據，通過政府機關重重審核，引進或接續聘僱移工後，再不法派遣給急需移工的雇主，受害移工高達90多人。

王美玉認為，勞動部未能在製造業雇主申請引進移工從事製造工作時，積極把關、查證「工廠應有持續營運事實」，對於沒有營業事實的空殼公司商號和幽靈工廠，除不予核發招募許可外，也沒有運用勾稽相同廠址或工作地的作法，作為預警機制。

王美玉強調，勞動部明顯無視本案所涉雇主、移工為數眾多，且不肖業者違法情節重大，未主動提供協助，實難稱有善盡保障受害移工權益的職責，因此提案糾正勞動部。

王幼鈴受訪時表示，本案堪稱監察院所查獲人口販運、人力剝削的案件當中，涉及公司行號最多、被害移工最多的一個案件，21個空殼公司、4家工廠都是虛設的，還有200名本國的人頭勞工涉及案件。

王幼玲指出，刁姓負責人引進126位越南移工，其中有91人被送到工地工作、被剝削，而且查到目前為止，已經有16家聘用非法移工的僱主被處罰，「所以我們簡直是感覺是駭人聽聞，這個案子牽涉的層面這麼廣」。

王幼鈴認為，仲介公司虛設商號、虛報需求，把合法引進的移工非法使用，已經變成人口販運的巧門，呼籲行政院應該重視這樣的問題，不要成為人口販運的溫床，「我們現在調查就是兩個案件，不知道還有多少案件是在黑數」。

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