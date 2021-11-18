陳曉蓁疑任平潭招商局副局長　若確定違法「最高可罰50萬元」

▲陳時中參加聚會，一旁長髮女陳曉蓁被發現掛名平潭招商局副局長。（圖／翻攝網路）



記者蔡紹堅／台北報導

衛福部長陳時中去年在聚會飲酒、唱歌的影片日前在網路上瘋傳，影片中的長髮女子陳曉蓁傳出掛名福建平潭招商局副局長，涉嫌違反《兩岸條例》。對此，陸委會18日表示，主管機關已在進行調查，根據《兩岸條例》第33條規定，國人不得擔任大陸黨政軍組織職務，違反的話將處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上指出，針對陳曉蓁的情況，陸委會已函請主管機關經濟部進行行政調查，政府會秉持依法行政、勿枉勿縱的原則來處理，「台灣是民主法治的社會，赴陸任職屬於人民的工作及就業選擇，但不能違反法律規定，中共長期以來以零和思維對台打壓，迄今仍不放棄武力犯台。」

▼陳曉蓁還曾登上福建《東南衛視》。（圖／翻攝東南衛視）



邱垂正提到，根據《兩岸人民關係條例》第33條規定，國人不得擔任中國大陸黨政軍組織的職務，或為其成員，違反的話將處新台幣10萬元以上、50萬元以下的罰鍰。

另外，對岸「清華海峽研究院」在新竹清大校園成立分支機構一事，邱垂正表示，政府尊重學術自由與大學自治，也樂見兩岸在學術教育等領域進行健康有序的交流，但是也要強調，相關的交流活動應該要符合現行政策與相關法令規範，不得有妨礙國家安全，且大學自治也應該在遵守法律的前提下進行。

邱垂正指出，陸方清華海峽研究院未經我主管機關許可，在新竹清大校園內租用辦公室，設立在台分支機構事件，已由教育部會同陸委會、經濟部等部會組成專案小組，積極進行行政調查，如經查證後確認有違反《兩岸條例》第40條之2等相關規定，主管機關將依法裁罰。

邱垂正強調，近年中共經常利用兩岸學術教育的交流，以及校際合作的機會，包裝其對台政治目的及統戰意圖，藉由學術交流名義，對我進行學術竊密，或誘吸我高科技人才赴陸等違法情事，為預防中共滲透台灣校園，「政府也要呼籲各校一起把關，以防堵學術單位成為陸方滲透的破口。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

