回應習近平「拜習會」發言　陸委會：兩岸互不隸屬才是台海現狀

▲拜習會。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

中共總書記習近平16日在拜習會上指出，台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。對此，陸委會晚間表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「兩岸互不隸屬」是客觀事實、才是當前的台海現狀。

陸委會指出，中共藉由與國際互動，掩飾其破壞台海現狀、製造區域不安的專制霸權與對台脅迫行徑，企圖一再混淆國際視聽、歸責台灣，國際社會早已強烈質疑與反對，「中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，『兩岸互不隸屬』是客觀事實、才是當前的台海現狀；台灣2300萬人民堅定捍衛主權尊嚴和民主生活方式，絕不受北京威脅挑釁。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，中共不斷加大對台政軍施壓恫嚇，又企圖操作統戰分化等惡劣與不友善作為，脅迫台灣接受其錯誤的政治主張，才是製造台海緊張對立的根源，這已是國際社會公認事實，「中共一再誤判情勢、錯用不良手段處理兩岸關係，只會加深兩岸隔閡與距離；其所一廂情願設定的強迫式終局，沒有人會接受、也絕不可能實現。」

陸委會強調，台灣的現在與未來沒有對岸置喙之餘地。我政府致力維持台海和平穩定，並以「不屈服、不冒進」的態度務實處理各項問題，絕不會讓任何人威脅侵害我們的主權尊嚴與民主自由。

陸委會還說，當威權專制展現擴張企圖，民主國家應合作捍衛共同價值、嚴重關切中方作為；未來台灣也將持續深化與友好國家各領域的交流合作，「呼籲中共領導人尊重現實與台灣民意、早日揚棄敵意，以和平為最高原則，具體改善兩岸關係。」