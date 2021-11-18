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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌被對岸「制裁」　民調：近6成人支持研議「反制措施」

▲行政院長蘇貞昌5日視察「台南市廚餘高速發酵廠」，請農委會及環保署配合，將該發酵廠運作方式推廣至全國，將此操作流程作為國內的標準作業程序，藉此樹立典範標竿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長蘇貞昌先前被國台辦點名「制裁」。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會18日公布例行民調結果，調查顯示8成左右民眾支持總統蔡英文國慶談話的兩岸政策主張，包含贊成「四個堅持」是台灣人民最大公約數（77.1%）；主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實、也是當前台海現狀（77.7%）；支持總統強調我們善意及承諾不變，也會全力阻止現狀被片面改變的立場（80.3%），及願意與中共領導人對話，減少雙方處理兩岸關係誤判（82.8%）。

▲▼陸委會民調。（圖／陸委會）

陸委會發言人邱垂正表示，根據調查結果，近9成民眾反對中共「一國兩制」（85.6%）、不認同近期中共軍機大規模且頻繁在我周邊活動，企圖以武力威脅台灣（88.0%）、外交打壓（89.8%）、及阻撓台灣與美國等國家合作（84.7%）。

邱垂正提到，更有近8成民意反對中共將我官員列為所謂「台獨頑固份子」，並宣稱依法懲戒（78.3%）。此外，8成以上民眾支持政府做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主（84.7%），近9成民眾支持政府持續與美日歐等理念相近國家合作，確保台海和平穩定現狀（89.2%）。

同時，民調也顯示，針對中共宣稱將懲戒台獨份子，有近6成人支持陸委會研議事實採取反制與防範措施（58.6%）。

▲▼陸委會民調。（圖／陸委會）

▲▼陸委會民調。（圖／陸委會）

邱垂正指出，為保護國家核心關鍵技術和防範中共挖角台灣高科技人才，7成民眾支持政府修法強化涉及核心關鍵技術人員赴陸管理規範（70.6%）。另在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（84.9%），認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為77.1%、57.9%，8成以上民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定（85.4%），維持長期穩定態勢。

▲▼陸委會民調。（圖／陸委會）

▲▼陸委會民調。（圖／陸委會）

邱垂正強調，蔡總統提出的「四個堅持」是我們的底線，也是最大公約數，維繫台海和平是兩岸共同責任，面對中共當局不斷對台軍事威嚇及外交打壓，政府捍衛國家主權與台灣民主，維護兩岸和平穩定現狀的立場堅定，將持續掌握中共動向、審慎應處，「呼籲對岸放棄對台強加政治框架及負面作為，尊重兩岸現實與台灣民意，務實理性處理兩岸關係。」

該項民調由陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在110年11月10日至14日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1072份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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