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小室圭拖4年終於還錢了！　律師代匯100萬給老媽「前未婚夫」

小室真子,小室圭出發赴美。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室真子與小室圭14日已出發前往美國紐約。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王的長女小室真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國，預計在紐約展開婚後新生活，而小室圭母親小室佳代和前未婚夫在這4年來引發爭議的金錢糾紛也暫時畫下句點。根據日媒報導，小室圭已經透過律師的名義在15日將解決金匯入對方戶頭，而對方17日也確定戶頭內收到這筆錢。

小室真子與小室圭10月26日正式登記結婚，兩人同日也舉辦了記者會，儘管並未開放記者發問，但是小室圭在事先準備的聲明稿中提到，由於母親小室佳代的精神狀況不佳，自己將會代替母親積極解決與前未婚夫間的金錢問題。而小室圭12日也親自與對方會面，並達成協議，由小室圭支付409萬3000日幣（約新台幣100萬元）的解決金。

▲▼小室圭,真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室圭拖了4年終於把錢還給母親的前未婚夫。（圖／達志影像／美聯社）
這個金額是小室佳代與前未婚夫訂婚的2年內，小室母子從對方身上取得的「金錢援助」之總額。事實上，早在小室真子宣布與小室圭訂婚的3個月後，週刊就曾爆料兩人間的金錢糾紛，但是當時小室母子堅持不肯還錢，還向對方強調，以為是直接給他們的才會收下。

根據ABEMA TIMES報導，小室夫妻14日出國後，小室圭的律師15日便代為將409萬3000日幣（約新台幣100萬元）匯入該名男子的銀行帳戶內。而對方也在17日對帳後，確認收到款項，長達4年多的鬧劇終於暫時落幕。

▲▼小室真子,小室圭出發赴美。（圖／路透）

▲據傳，小室夫妻目前住在紐約曼哈頓柯林頓區的高級公寓。（圖／路透）
不過事實上，小室佳代不只欠前未婚夫錢不還，還涉及不當領取小室圭亡父的遺屬年金與自己的健保傷病給付。小室圭的父親小室敏勝生前曾經擔任地方公務員，2002年逝世後，小室佳代就持續領著丈夫的遺屬年金。但就在小室敏勝過世後8年，小室佳代結識一名在外資企業工作的A男並訂下婚約，此後則多次透過電子信件向A男請求金錢援助。

據悉，小室佳代還曾在信中寫道，「在我領取丈夫遺屬年金的這段時間，請幫我保密，不要讓別人知道我和你目前是事實婚姻的狀態。」然而如果在丈夫死後與其他男性有事實婚姻關係，應該要停止領取遺屬年金，否則便算是不當領取，但小室佳代明知規定，卻為了領取遺屬年金，要求A男封口。

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