養老院離奇2屍命案！日7旬翁退院起紛爭　「殘殺女職員」後輕生

▲養老院同天驚傳2人死亡，經警方調查疑似為殺人命案。（圖／取自日本介護医療センター官網）



記者王佩翊／編譯



日本大阪市一間住宅型的老人安養中心17日上午驚傳2人陳屍於院內，其中一名68歲的女性職員頭部遭受重擊，滿頭是血倒臥於辦公室內。另一名72歲院內長者則是陳屍於自己房間正下方的停車場，疑似是墜樓身亡。根據警方初步調查，老翁疑似是先殺害女性職員才跳窗墜樓。



根據《朝日新聞》報導，68歲的死者榊真希子是該養老院的員工，16日當天正好值大夜班，然而17日上午6時35分與她交接的另一名女性職員來上班時，卻在養老院門口的停車場發現72歲的院內長者倒地不起，明顯死亡，連忙通報警消，而警方隨後也在老翁7樓房間的陽台上發現一支梯子，懷疑老翁是墜樓身亡。

▲該養老院主要接收能夠自理生活的獨居長者。（圖／取自日本介護医療センター官網）

68歲的榊真希子則是在30分鐘後，被發現面部向上倒臥在1樓辦公室的地板。由於她的頭部有多處明顯遭毆打的痕跡，懷疑是遭到他殺。警方隨後也在死亡老翁的房內發現沾滿血跡的鐵鎚，疑似就是犯案工具，並懷疑老翁涉嫌殺害女員工。



據了解，男子在養老院內與他人發生爭執，最近也正在辦理退院手續，疑似是因為退院事宜與女職員發生口角，進而引起殺機，最後畏罪自殺，因此從7樓一躍而下。



另一方面，案發養老院屬於住宅型安養中心，7層樓的建築物內一共有60間單人房，平時深夜則會有一名工作人員輪值，以便處理緊急狀況。警方目前將全案定調為殺人案件，並深入調查，以釐清詳細案發過程。

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