東京知事小池百合子疑「罹患肺病」神隱3周　日媒：傳考慮請辭

▲小池百合子是東京都首位女性知事，日媒近日報導，出於健康因素，她正在考慮請辭等可能選項。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

為籌辦2020東京奧運鞠躬盡瘁的日本東京都知事小池百合子，今年已兩度因「過勞」住院，然而，自11月2日出院後，她更是從未在公開場合露面。有日本媒體就報導，傳出小池疑似罹患肺部疾病，正在考慮包括請辭等在內的各種可能選項。

根據日媒Sponichi Annex報導，有相關人士透露，現年69歲的東京都知事小池百合子罹患「肺部疾病」，考量身體狀況、專心接受治療等因素，目前正在檢討包括請辭在內的可能選項。小池6月與10月曾兩度因「過度疲勞」住院，而6月住院時有9天無法處理公務，據稱就是在此時罹患肺病，並開始與醫師討論治療事宜，而本月2日宣布出院至今她皆未曾露面，也未進入東京都廳。

▲東京都知事小池百合子2020年7月競選連任成功。（圖／路透）

東京都政府職員說，眾人起初以為小池是過勞，直到最近才知道是需要長期治療的疾病。原本小池預計以視訊方式出席11日東京都疫情監控會議，但後來也取消出席。副知事黑沼靖曾表示，小池將依醫囑在必要限度之下遠距工作，他也會隨時與小池保持聯繫，接收她的公務指示，「（小池）現在最重要的就是調養身體。」

日刊現代17日報導，由於小池將近3週未公開現身，日本政壇中甚至出現了尋找「後繼人選」的傳聞。自民黨知情人士透露，外傳小池可能患上「慢性阻塞性肺病」（COPD），各界除了關注她能否在議會12月新開議前重新上工之外，也擔憂若COPD惡化造成呼吸困難，恐讓她難以負荷東京都知事的繁重工作，而若決定要請辭最有可能的時間點是在今年底，以趕在明年初審議年度預算之前交棒給接班人。

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