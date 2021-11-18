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日本擬2022開放14種外籍人才「無限期居留」！還可帶家人赴日

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲日本最快2022年就可以開放14種外籍人才不限次數延長居留資格。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本當局最快擬於2022年開放14個職業領域中擁有專業技能的外國人，不限次數更新居留資格，等同於開放無限期居留日本。不僅如此，出入國在留管理廳也有意同時開放持有這類簽證的外國人帶家人共同赴日。日本過去僅對專業人士或是技術者提供永久居留選擇，新規定有望成為對外籍人士敞開大門的轉捩點。

根據《日本經濟新聞》報導，面對就業人口嚴重不足的問題，日本當局2019年4月開放了「特定技能」居留資格，針對擁有實務經驗等「即戰力」的外籍人士提供工作簽證，並分為「特定技能1號」及「特定技能2號」。

▲▼日本,日本街頭。（圖／Pixabay）

▲日本面臨嚴重就業人口不足的問題。（圖／Pixabay）
其中「特定技能1號」方面，只要擁有相當程度知識或經驗技能的人士就符合資格，期限最長5年，但僅能隻身前往日本工作；「特定技能2號」方面則是「熟練技術」者才符合資格，每1至3年更新一次，但更新次數並無限制，有可能永久居留，並可攜家帶眷到日本。

原本日本當局僅開放建設、造船等2個職業領域的人申請「特定技能2號」，然而新制將會另外新增食品製造、農業、機械製造、外食、漁業、住宿、航空等11個領域，一共13個職業領域，包含原本只要取得日本看護執照就能夠延長居留資格的「看護人員」，未來若正式通過，將有高達14個領域的外籍人才可以無限期居留日本。

出入國在留管理廳評估，日本在2023年會面臨34萬5000人的缺工危機，但是如果每個月能靠「特定技能」制度引進3000人力，只要沒有居留期限，2025年後就能縮減至30萬人。不過自民黨內保守派人士卻認為，開放外籍人士長期就業與永久居留，事實上等同於接受移民，強調絕對要慎重再慎重，因此新制直到正式上路前，恐怕還需經過重重難關。

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