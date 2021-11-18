F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮　蔡英文：三項重要意義

記者翁伊森／嘉義報導

總統蔡英文18日上午前往空軍嘉義基地出席「F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮」。蔡英文指出，F-16V的升級與接裝，代表著臺美友誼再進展、臺灣航太科技再提升，以及國防戰力更堅強等三項重要意義。接裝典禮包括國防部長邱國正、退輔會主委馮世寬、國安會諮詢委員嚴德發、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、嘉義縣長翁章梁、參謀總長陳寶餘、國防大學校長張哲平、空軍司令熊厚基、第四戰術戰鬥機聯隊長魏兆麟、立法委員趙天麟、廖婉汝、林淑芬、蔡易餘、陳明文及王定宇等都到場見證

▲蔡英文總統出席「F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ F16V嘉義水上基地第四連隊換裝典禮 ，蔡英文登機聽取飛行員簡介座艙性能。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡英文抵達後首先接受21響禮砲的隆重軍禮，接著校閱F-16V空中分列式、單機性能展示，以及地面部隊及裝備，並接受空軍司令熊厚基呈贈F-16V飛機模型，蔡英文隨後頒發部隊犒賞金並登機聽取飛行員簡介座艙性能及合影。



蔡英文指出，今天是F-16V 性能提升接裝的大日子。剛才看到了林暄期中校駕駛F-16V戰機，在時速600公里下完成許多高難度操演。能有這樣高超的戰技，除了性能優異的戰機，更重要的是，空軍弟兄姊妹日復一日的紮實訓練，大家都辛苦了。



蔡英文表示，空軍不分晝夜在藍天中默默保護國人安全，她和國人都很安心，因為她和國人都知道，不管任何的侵擾，各位都能夠立即升空攔截驅離，展現捍衛領空的決心。蔡英文強調，「接裝」不僅是空軍歷史的新頁，更有三個重要的意義。

第一個意義，臺美友誼再進展。F-16V性能提升案是由空軍、漢翔及洛克希德馬丁公司共同參與。過程中不論在技術或取得相關證照上，洛克希德馬丁團隊都給臺灣許多的協助，讓升級順利完成。

蔡英文說，這次臺美雙方的國防工業合作，不僅是臺美友誼的再進展，更代表臺美夥伴關係的堅定承諾。她相信，只要堅守民主自由的價值，一定會有更多理念相近的國家，跟我們站在同一陣線。

第二個意義，航太科技再提升。蔡英文表示，國防產業自主是重要的政策，希望在強化國防的同時，也培養自己的人才，提升產業能量。從去年勇鷹高教機首飛、F-16維修中心揭牌，再到今天的升級接裝，一步一步走來，都代表航太科技不斷提升，獲得國際肯定的最好證明。

第三個意義，國防戰力更堅強。蔡英文指出，F-16戰機性能優異，是許多國家的主力戰機，F-16V更是強化了戰機的匿蹤性、遠距偵知和視距外作戰能力，性能大幅提升，更能因應現代戰爭型態。



臺灣首批F-16V作戰隊正式成軍，隨著構改的陸續完成，以及自購的 F-16V交機，國防戰力也會更加地堅強。蔡英文感謝所有參與接裝的飛官、地勤同仁，大家為了接裝不眠不休訓練、整備。更要感謝參與升級的漢翔和洛克希德馬丁團隊，讓戰機性能更精進，守護國家更有力。