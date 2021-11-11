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桃園景福宮祈安建醮遶境　警增派警力交管籲請市民改道

▲桃園區景福宮訂於12日上午8時至晚間7時舉行繞境祈福活動，將橫跨桃園、蘆竹與八德等區，屆時將舉行交通管制，桃警籲請市民配合繞道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園區景福宮訂於12日上午8時至晚間7時舉行繞境祈福活動，將橫跨桃園、蘆竹與八德等區，屆時將舉行交通管制，桃警籲請市民配合繞道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情爆發後首起宗教遶境，桃園區知名景福宮將於12日舉行「歲次辛丑景福宮祈安建醮遶境」活動，桃園警分局指出，預計12日上午8時至晚間7時止，繞境車輛將橫跨桃園、蘆竹與八德等地區，屆時將增派警力進行交通管制，也籲請市民配合繞道。

▲桃園區景福宮訂於12日舉行繞境祈福活動，屆時將舉行交通管制，桃警籲請市民配合繞道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園區景福宮訂於12日舉行繞境祈福活動，屆時將舉行交通管制，桃警籲請市民配合繞道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，景福宮祈安建醮繞境活動，參加遶境人員共約100人，遶境車輛上午有10輛、下午則有22輛包括水燈牌車等，桃園警分局將增派警力全程疏導，請市民遇遶境車隊時，耐心等候勿催促或穿越遶境車隊，遵守交管人員指揮有序行車。

▲桃園區景福宮訂於12日舉行繞境祈福活動，屆時將舉行交通管制，桃警公布管制路線，籲請市民配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園區景福宮訂於12日舉行繞境祈福活動，屆時將舉行交通管制，桃警公布管制路線，籲請市民配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局將在交通管制點加派警力進行交通管制：
（一）景福宮前：
1.時間：11月12日14時30分至15時，遶境車隊於景福宮前立水燈牌。
2.管制路段：中正路與成功路口往景福宮方向，民生路與中山路口往景福宮方向，博愛路與中正路口往廟前方向及中山路與民族路口、中山路與民權路口往景福宮方向。
（二）成功陸橋：
1.時間：11月12日17至18時，遶境車隊於成功陸橋上立水燈牌，橋下放水燈。
2.加強疏導路段：遶境車隊於成功路與長壽路口往成功路方向暫停於雙向外側，內側車道正常依序通行，請用路人配合交管指揮，並注意行車安全。

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