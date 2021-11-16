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有陪侍八大行業今復業！二級警戒延至11／29　最新防疫規定一次看

▲▼八大行業到疾管署門口抗議。（圖／記者洪巧藍攝）

▲八大行業先前曾多次上街抗議希望政府能同意復業。（資料照片／記者洪巧藍攝）

生活中心／台北報導

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心與相關單位溝通討論及評估後，已決定從今（16日）起至29日維持疫情警戒標準為第二級，已停業近半年的「有陪侍」八大行業今天起也可有條件復業，但員工和顧客都須至少接種1劑疫苗且滿14天才能進場。

5月中旬因本土疫情爆發，八大行業被要求停業，其中KTV、舞廳等無陪侍八大行業，先前已獲准重啟迎客，指揮中心今天起再開放有陪侍的服務合法休閒娛樂場可以恢復營業。

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指揮中心指出，相關從業人員均應至少接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供3日內的抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

有關復業後的防疫管理，包括未完整接種2劑疫苗滿14天從業人員，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗；完整接種2劑疫苗滿14天從業人員，則無須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

▲▼11/16-11/29二級警戒措施。（圖／指揮中心提供）

▲今起二級警戒措施。（圖／指揮中心提供）

至於戴口罩規定維持原有規定，外出時應全程佩戴口罩，但於室內外運動、唱歌、拍照、單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動拍攝時可免戴口罩。

今起調整或維持相關措施及規定如下：

一、維持現行戴口罩規定，外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形，得免戴口罩：

(一)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
1.於室內外從事運動、唱歌時。
2.於室內外拍攝個人/團體照時。
3.單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
4.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
5.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
6.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(二)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(三)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域維持應遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、11/16起有陪侍服務之合法休閒娛樂場所，符合下列防疫措施者，得開放營業：

(一)符合共通性原則：實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消等。

(二)從業人員之接種篩檢
1.均應至少接種1劑疫苗滿14天
2.首次服務前應提供 3 日內的抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明。

(三)提出申請並經地方政府核准
提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目者，須另依相關指引辦理。

(四)復業後管理
1.未完整接種２劑疫苗滿14天之從業人員，須每週１次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗。
2.完整接種2劑疫苗滿14天之從業人員，則無須每週1次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗。
3.顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明，且滿14天之證明。

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