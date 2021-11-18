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太空電漿模擬立大功　成大解開福衛二號科學酬載影像高度誤差之謎

▲國立成功大學太空與電漿科學研究所研究團隊，從太空電漿物理基礎理論出發，成功解開衛星側拍影像長期以來存在的高度誤差之謎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學太空與電漿科學研究所研究團隊，從太空電漿物理基礎理論出發，成功解開衛星側拍影像長期以來存在的高度誤差之謎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學太空與電漿科學研究所研究團隊，從太空電漿物理基礎理論出發，透過衛星影像的幾何關係，重建大氣暉光影像應有的原始樣貌，成功解開衛星側拍影像長期以來存在的高度誤差之謎，更為未來衛星任務規劃提供預先修正的解決方案，研究成果 2021年 10 月發表在美國地球物理科學期刊（Journal of Geophysical Research: Space Physics）。

主導這項研究的成大太空與電漿科學研究所教授談永頤表示，各項太空科學研究都必須建立在數據的正確性上，因為不正確造成錯誤的分析解讀，很可能影響接續任務的規劃方向。從事衛星酬載設計開發的共同作者、成大太空與電漿科學研究所助理教授張滋芳也表示，酬載所回傳的數據資料在每一個環節都必須小心以對，若無法被正確判讀，可能失去衛星儀器開發的意義和價值。

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福衛二號已於2016 年正式退役，長期累積的科學資料隨之停止蒐集，連帶的資料被使用率也大幅下降。透過成大電漿所研究團隊提供的分析公式，不但能讓研究者自己輕易且快速的獲得局部空間圖像，更能重新點燃科學家對ISUAL 數據的興趣，相信這個研究能讓台灣衛星為太空科學界作出更多貢獻。

▲國立成功大學太空與電漿科學研究所研究團隊，從太空電漿物理基礎理論出發，成功解開衛星側拍影像長期以來存在的高度誤差之謎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣自 2019 年啟動第三期「太空科技長程發展計畫」，預計 10 年內投入新臺幣 251 億元經費，全力發展尖端太空任務，建立臺灣自己的太空產業。成大電漿所表示，這個以技術開發為主軸的規劃藍圖背後，除了追求工程上的精進，也需要有紮實的理論基礎支持，有時甚至需要藉由理論模擬來突破技術層面瓶頸。

福衛二號從2004年升空後，所搭載的科學酬載（ISUAL）亦從 2006年開始進行長期的夜間大氣暉光觀測，成大電漿所指出，ISUAL觀測屬於側拍模式，研究人員很快地發現，影像所定義出的暉光發光層高度與過去認知的高度存在將近 20 公里的誤差，暉光發光層高度分布範圍也不過約 50 公里，這樣的誤差足以將暉光暗區誤判為暉光亮區。經過研究人員反覆驗證衛星數據與計算公式，仍毫無頭緒。

成功大學太空與電漿科學研究所教授談永頤、助理教授張滋芳、博士後研究員江致宇以及研究生黃垎禎花了兩年的時間，利用太空物理中電漿化學反應機制，建置全球的暉光強度資料網格點，接著進行基礎光學的幾何影像重建，最終將衛星拍攝區域的輻射光通量完整反演而獲得模擬影像。

成大研究團隊表示，經過進一步比對研究後發現，衛星進行影像側拍時，低於暉光發光層邊界高度的區域，會有更強的光疊加效應，使得整體發光層呈現高度降低的積分結果。該研究所提供的模擬影像修正方法，不單只應用在 ISUAL 影像上，凡是所有側拍的衛星數據皆可透過此方式重建資料，甚至可以提供未來相關的衛星任務預先修正模式。

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