　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓世界看到台灣　成大自駕車學術奪全球第一

▲成大統計系教授許志仲，帶領4名學生研究出精準辨識郊區不規則環境，在德國模式識別協會年度樣形式別國際研討會競賽中勇奪第1，讓世界看到台灣。（圖／許志仲提供，下同）

▲成大統計系教授許志仲，帶領4名學生研究出精準辨識郊區不規則環境，在德國模式識別協會年度樣形式別國際研討會競賽中勇奪第1，讓世界看到台灣。（圖／許志仲提供，下同）

記者林悅／台南報導

全球無人駕駛夯！近年自駕車掀起交通新革命，目前已開發的影像辨識技術，多應用在城市與結構化環境，國立成功大學統計系教授許志仲，2021年帶領4名學生，研究出精準辨識郊區不規則環境，在德國模式識別協會（DAGM）年度樣形式別國際研討會（GCPR）的競賽中，從全球53組中勇奪第1，讓世界看到台灣。

自駕車影像辨識技術，就像人的眼睛，需要精準辨識車子前方環境，才能判斷走或停，目前已開發技術多用在城市與結構化環境，屬於方正又規則的場景，但應用到郊區或非結構化的自然環境時，因為背景雜亂不規則，準度則從8成下滑到5、6成，給各界很大的挑戰與成長空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲成大統計系教授許志仲，帶領4名學生研究出精準辨識郊區不規則環境，在德國模式識別協會年度樣形式別國際研討會競賽中勇奪第1，讓世界看到台灣。（圖／許志仲提供，下同）

許志仲表示，這次競賽從6月至9月，鎖定純郊區場景做辨識切割，起初團隊運用傳統應用於城市的AI模型，成績在第7至12名間一直無法突破，後來花了半個月時間找出盲點，以統計分析觀察到草、樹林、產業道路等都是不規則的線索，因此換了可處理不規則的AI模型，再結合影像切割AI模型，不斷修正推出模組，大幅提升辨識郊區場景的精準度，分數從47分拉到65分躍上第1名，最後以69分勇奪全球第1。

▲成大統計系教授許志仲，帶領4名學生研究出精準辨識郊區不規則環境，在德國模式識別協會年度樣形式別國際研討會競賽中勇奪第1，讓世界看到台灣。（圖／許志仲提供，下同）

有別於各隊普遍以電機、資訊人才獨挑大樑，許志仲特別找來統計系大四生高涵毅、王先昀擔任強大後援，透過一次又一次的預測、事後等資料分析，在龐大數據中海撈線索，觀察到差異及共通特質，反覆推演結論，再交由電機系大四生黃柏盛、屏科大資管系廖涴婷修正AI模型技術進行實作，跨領域合作拚出絕佳成績。

隊員黃柏勝說，這次團隊在自駕車影像辨識有很大的突破，比賽經驗對自己未來研究相關技術，有很大的幫助，許志仲除了鼓勵台灣學生能多多參加國際賽事，也希望競賽結果能提升未來自駕車的安全性，本次比賽由成功大學榮獲第1名，巴西聖保羅大學第2名、巴西聯邦大學第3名。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
宛宛兒脫光和男友互拍！　大尺度畫面驚呆熊熊
誣蔣智賢打假球「跟漸凍人一樣三振再三振」　名嘴GG了
台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝
13歲跳級上頂尖大學！「東方神童」38歲驟逝
混打意願登記10點開放！限時6小時　5大QA一次看
華南「7美姬脫光」桌曆喊卡！金管會說話了
AZ混打選哪牌？前台大醫推薦：選「它」比較輕鬆　原因曝光
好市多黑色購物節營業時間曝　「這天」搶先看下殺品
米砂「月薪6位數」打趴上班族年薪！　豪買百萬特斯拉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵2004次區間車飄濃濃塑膠味！　300旅客卡月台上等接駁

「1元沒必要存在？」他酸只能買塑膠袋　鄉民一面倒：超需要

快訊／混打今限時6小時登記、第15輪怎麼打　陳時中14:00說明

「台灣吃豬多於牛是事實」　陳吉仲用來源算給蔣萬安看

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

待在家也像在現場　2022高雄跨年晚會首創「雙無線、雙製播」

上班宣傳公投行政不中立？　陳吉仲駁毫無關係：本來就是「兼顧」

82年來最大！年末壓軸天文秀「月偏食」明傍晚緋紅登場

苗縣農業處長批廚餘禁令「配合萊豬」　陳吉仲：剛上任不要誤導農民

飄出濃濃塑膠味！2004次區間車今傳失火　台鐵：一次簧過熱燒融

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

台鐵2004次區間車飄濃濃塑膠味！　300旅客卡月台上等接駁

「1元沒必要存在？」他酸只能買塑膠袋　鄉民一面倒：超需要

快訊／混打今限時6小時登記、第15輪怎麼打　陳時中14:00說明

「台灣吃豬多於牛是事實」　陳吉仲用來源算給蔣萬安看

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

待在家也像在現場　2022高雄跨年晚會首創「雙無線、雙製播」

上班宣傳公投行政不中立？　陳吉仲駁毫無關係：本來就是「兼顧」

82年來最大！年末壓軸天文秀「月偏食」明傍晚緋紅登場

苗縣農業處長批廚餘禁令「配合萊豬」　陳吉仲：剛上任不要誤導農民

飄出濃濃塑膠味！2004次區間車今傳失火　台鐵：一次簧過熱燒融

新車科技多「國道緩撞車年撞80台」老司機怒！狂譙：說明書都不看

彭帥聲明「我沒失蹤一切都好」　WTA主席：很難相信是本人寫

台鐵2004次區間車飄濃濃塑膠味！　300旅客卡月台上等接駁

首都南遷高雄？　許智傑力薦遷衛武營變「藝術森林總統府」

陳建仁出訪分享民主成果　國台辦：敦促有關國家恪守一中原則

宮廟驚見最帥乩童！「男神級臉蛋曝光」不輸韓星　真實身份全起底

陸疫情趨緩本土確診降至6例　上海啟動「3-5歲幼童」疫苗接種

誣蔣智賢打假球「跟漸凍人一樣三振再三振」　名嘴黑白講GG了

LIVE／公投倒數！第2場意見發表會登場　趙少康出馬、羅智強戰徐國勇

「1元沒必要存在？」他酸只能買塑膠袋　鄉民一面倒：超需要

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

東區5妹制裁惡霸！黑車慘成裝置藝術

混打意願登記10點開放！限時6小時　符合對象5大QA一次看

孫道存72歲癌逝　486先生揭他「唯一福報」

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

「4生肖」越冷財運越旺

莫粉變心！莫德納打氣差　台大醫揭2原因

好市多購物　她下周特價退貨被酸

更多熱門

相關新聞

拜習會登場　美中共管時代來臨？

拜習會登場　美中共管時代來臨？

美東時間11月15日（週二）晚間7點45分（台北時間11月16日（週三）上午8點45分），美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平進行美、中元首「視訊峰會」。此次會晤分二階段舉行，過程共約3個半小時，比會前預期的3小時長。這次會談是自拜登1月就職後，時隔300天的首次線上見面。

外媒：歐盟延後與台升級貿易關係

外媒：歐盟延後與台升級貿易關係

美提台灣關係法及6項保證挺台 陸外交部：非法無效　

美提台灣關係法及6項保證挺台 陸外交部：非法無效　

國產125油耗資料意外曝光新車！

國產125油耗資料意外曝光新車！

拜習會後　拜登：台灣自己做決定

拜習會後　拜登：台灣自己做決定

關鍵字：

台灣成大自駕車第一

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

東北角秘境「人腦聖地」36億求售　賣家：世界唯一的穴場

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

孫道存7段情史！　生前娶回小32歲「國中同學女兒」

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面