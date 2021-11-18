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冬天穿裙瑟瑟發抖！台鐵女車勤員爭取褲裝　交通部將提改善報告

▲▼台鐵產業工會今天上午與民進黨立委范雲、國民黨立委洪孟楷、台灣民眾黨立委邱臣遠、高虹安、時代力量立委王婉諭舉行「女性車勤要新增褲裝，制服保暖要配套措施」記者會。。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台鐵產業工會昨日與民進黨立委范雲、國民黨立委洪孟楷等人召開記者會，為女性車勤爭取褲裝。（圖／記者呂晏慈攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵女性車勤員即使冬天也必須身穿制服短裙搭配透膚絲襪，冬季考驗女職員的耐寒度。台鐵產業工會日前呼籲，盼台鐵給予女性車勤同仁冬季褲裝制服，且不分男女需有足夠的機能性禦寒大衣。立法院今（11/18）交通委員會通過臨時提案，要求台鐵體恤員工增加冬季褲裝制服，確保員工冬季可以保暖無虞，並請交通部於2個月內提送改善方案報告書。

台鐵產業工會日前召開記者會表示，於列車上販售便當的女性車勤制服一直以裙裝工作，也是台鐵局內唯一沒有褲裝可以穿的職種。產工理事劉安庭表示，年底新的3000型城際列車上線，臺鐵宣示這是列車服務的嶄新里程碑，但提供服務的車勤人員卻仍須在寒風中受凍。

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產工代表廖于陞也指出，車勤人員超過9成認為冬天天冷裙裝不保暖，再來是絲襪易耗損壞、活動不方便及走光、如廁不方便等問題。台鐵近日則透過勞資會議達成共識，勞方同意以目前既有款式制服辦理「111年至114年制服採購」事宜。

立法院今天質詢台鐵局局長杜微與交通部長王國材。立委陳歐珀表示，台鐵車勤服務員約有140位，其中有半數為女性。女性一直以來執勤只能穿裙裝，工作時不自在還擔心會走光。另外，現行制度採購的禦寒衣物不足，有些人甚至是前輩留給新人的衣物。

陳歐珀說，例如高鐵服務員制服就有裙裝和褲裝，原則上夏天穿裙裝、冬天穿褲裝，建議台鐵也可參考彈性處理，給女性更多方便的選擇。再者，東日本JR也於去年新增褲裝更方便女性工作，希望台鐵可以一起努力。杜微則說，目前已經完成褲裝設計，年底前會對從業人員做普查。

立法院也通過臨時提案，針對台鐵局女性車勤人員制服目前只有裙裝沒有褲裝，冬天在月台執勤時只能於冷風中瑟瑟發抖，希望台鐵體恤員工增加冬季褲裝。請交通部與台鐵局於兩個月內送交相關改善方案予交通委員會。

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