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列車冒煙、火光事件今年已達5件　台鐵承諾：全面檢視EMU500

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材 台鐵局長杜微 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵今早連續出包，台鐵局長杜微（右）於立院說明改進措施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵2004次區間車今天上午突然冒煙，經台鐵初步調查發現為一次簧過熱燒融所致。今天（11/18）立法院舉行交通委員會，立委李昆澤就表示，台鐵一年內發生冒煙、火光的事件就高達五件，質疑台鐵行政螺絲又鬆了。台鐵局局長杜微則表示，會針對EMU500型車輛車軸進行檢查。

立法院今天舉行交通委員會，立委李昆澤表示，台鐵近期冒煙、火光事件頻傳，光今年就高達五起，事件包括3月23日台北車站、4月11日中壢車站、4月28日冬山站往新馬站的列車以及5月4日松山站。今天又再發生2004車次，疑似因為車承軸過熱，導致列車一次簧漏油冒煙。

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李昆澤說，該班冒煙的列車於彰化站停駛並拖回檢修，目前已經通報運安會。台鐵於修檢上有待加強，否則狀況會一再發生。

杜微則表示，經台鐵局內部調查，今晨冒煙的列車出廠其實不到三年，車軸卻發生過熱狀況，台鐵將對同型列車EMU500進行車軸檢視。交通部長王國材也表示，交通部會持續督導台鐵檢視同型車輛，並會由政務次長胡湘麟督導。

立委蘇震清也批評，台鐵是將去年的改進方案拷貝到今年「非常省事」，去年發生的缺失到今年都如出一徹，只能說「有改」但都沒有進步。立委陳素月也說，今天早上連續出包是對台鐵非常大的警訊，台鐵雖然有百年老店的包袱，但務必要有積極改革的作為。

杜微說，在改善的執行預算上已經來到了八成五，但可見台鐵還是努力不夠、有待加強，所有具體計畫都會持續進行。

另外，台鐵日前發生車長與清潔員因播音爆發衝突，導致列車於苗栗苑裡延誤10分鐘。杜微談到，兩人確實都不應該為了爭執影響全車乘客權益，目前已將清潔人員調離現職，列車長則調整為日班，並於後續釐清相關責任。

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