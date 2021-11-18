蔡雅瀅指三接現址藏斷氣風險　批中油不應改安全標準

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

中選會今（18日）舉辦第二場全國性公民投票意見發表會，蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅擔任珍愛藻礁案正方代表，蔡雅瀅指出，目前大潭電廠七部機組，主要使用台中接收站天然氣，目前三接外推方案將因風浪過大問題，有同時斷氣的風險，也提醒政府不應為蓋三接而更改安全操作標準，就像防止酒駕不應該將原本喝半罐超標改為兩罐超標。

四大公投案將在12月18日投票，中選會今天舉行第二場意見發表會，公投第20案為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」，也就是三接對大潭藻礁影響性，正方為律師蔡雅瀅，對上反方代表台灣環境規劃協會理事長趙家緯。

▲蔡雅瀅指大潭的三接接收站海象差。（圖／記者許敏溶翻攝）

「民眾若重視能源安全，應該支持三接遷移」，蔡雅瀅一開頭就點出，台灣海峽受到地形影響，冬天時海象特別差，早在民國83年時，中油就曾評估大潭這裡海象差，潮差過大，安全天數太短，而選擇到其他地方，而且現在大潭電廠使用來自台中港的天然氣，大潭電廠七部機組，主要使用台中接收站天然氣。

蔡雅瀅進一步指出，學者也曾分析，大潭這裡是最不安全的接收場址，蓋在這裡比台北港與林口港，不可操作天數超過一倍，加上冬季風浪特別大，台灣冬天是台灣空汙季，特別需要減煤，但此時卻遇上風浪特別大問題；另學者也發現，此處海象不好時間，與台中、麥寮港有同步現象，這三個港口有時會連續12天風速過大，有同時斷氣的風險，「蓋在錯誤地方將承擔風險」。

蔡雅瀅也舉例，去年中油工作船五度逃到台北港躲風浪，在去年3月、11月，也因風浪過大，導致中油工作船擱淺，去年3月擱淺，中油挖除0.58公頃大面積藻礁，最深處達50公分，而藻礁是10到20年才能長大1公分生態系，等於是挖除500到1000年的生態積累，等於一個小小事故就會造成嚴重災情，若民眾認為天然氣是重要能源，應該選擇安全場址，而根據中油公布外推方案資料，大潭接收站在冬天時波高超過1公尺時間高達57%，「我們真的要把接收站蓋在這麼危險地方嗎？」

對於為何中油與學者公布的安全操作天數有所差別，蔡雅瀅解釋，原因是計算基礎不一樣，中油放寬標準並美化數據，結果有200多天可使用，甚至把時間壓縮，找一天當中，有1到2小時可以用也算一天，結果算出一年當中有341.9天可使用，這等於改變安全操作標準，但這樣就真的變安全了嗎？這是讓人懷疑的。

▼蔡雅瀅批評中油放寬標準、美化數據。（圖／記者許敏溶翻攝）

蔡雅瀅認為，接收站應該蓋在安全的地方，並以酒駕做比喻，應該呼籲喝酒就不開車，而不是修改酒測標準，把原本喝半罐啤酒超標，放寬為喝兩罐啤酒才超標，政府先修改安全操作標準，並不會提高安全性，故應該選擇安全場址，而不是選擇風浪過大的地方。

另外界擔心三接若換地方，恐怕影響台灣後續供電，蔡雅瀅也提出，三接並不是唯一天然氣氣源，目前一接、二接擴建中，五接則興建中，光是二接提供的供氣量，就是三接的二點五倍，政府作這麼多準備，應該好好讓民眾了解，五接也可供應。



「方向正確比速度快重要」，蔡雅瀅強調，目前大潭有生態爭議，還有海象不好帶來安全問題，無法靠人為輕易改變，讓台灣能源安全，不應該放在冬天有風險的港口，也相信政府針對能源有準備替代方案，包括既有接收站的擴建設施，足以因應大潭電廠未來需求，且中油有一條正在施工管線，預計明年底就會啟用，希望大家支持三接遷離這個危險海域