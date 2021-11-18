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紫微宮3天祈安寺福法會落幕　邀請台灣四大媽祖齊聚草屯鎮

▲草屯鎮紫微宮祈福法會於16日開香團拜（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯鎮紫微宮祈福法會於16日開香團拜（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮紫微宮聯合大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、山邊媽祖宮、新港奉天宮等台灣4大媽祖廟，舉行為期3天的天上聖母暨祈安賜福法會，吸引許多民眾上香參拜，祈求縣運昌隆、風調雨順、國泰民安、縣民平安喜樂，南投縣政府也期許廟方繼續投入社會公益、幫助更多弱勢。

紫微宮於16日上午9時進行開香團拜儀式，南投副縣長陳正昇、縣府民政處長吳燕玲，以及縣議員簡賜勝、簡峻庭、唐曉棻、廖梓佑、蔡銘軒、洪明科、李洲忠、黃東灝、草屯鎮長簡景賢、立委許淑華服務處主任陳允裕、馬文君秘書陳啟昭等人都一同出席。

▲草屯鎮紫微宮祈福法會於16日開香團拜。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯鎮紫微宮祈福法會於16日開香團拜。（圖／南投縣政府提供）

紫微宮主委簡沛霖指出，今年是第3年邀請四大媽祖在南投辦活動，前2年都是舉辦遶境活動，讓民眾沿途躦轎腳祈福，今年因應疫情關係，配合防疫工作，改為法會活動，歡迎民眾到紫微宮參拜。

陳正昇表示，紫微宮供奉玄天上帝，是地方民眾的主要信仰之一，在簡沛霖帶領紫微宮全體執事人員努力下，平時積極推廣宗教文化及社會公益，這次更提升宗教盛事，讓大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、山邊媽祖宮及新港奉天宮四大媽祖齊聚南投縣，為南投縣祈福，感謝紫微宮的付出，希望未來廟務投入更多社會公益，照顧弱勢鄉親。
 

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