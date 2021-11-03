周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

▲顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區明年1月9日進行立委補選，資深媒體人周玉蔻幾番美言民進黨將推派競選的前立委林靜儀，還邀對方上節目聊天；相反地，則口誅筆伐具在地影響力且是國民黨可能人選的顏家。周玉蔻今（3日）再透過臉書，以「內幕揭露」為題，指大甲鎮瀾宮董事長顏清標沒立委職銜吸吮納稅人國庫資源予鎮瀾宮後，權威動搖，利用價值蕩然，鎮瀾宮董事會內怨聲四起、不滿之意溢於言表。

周玉蔻也引述民進黨台中市議員林德宇及準備參選新北市議員的卓冠廷言論，指出失去政府公庫鈔票可以「巧取豪奪」、家族形象又連累大甲媽、「冬瓜標」鎮瀾宮掌門人地位早已不穩。周還說，「擔憂遲早要被拔掉萬年董事長職位，顏家父子女一族趁勢推動罷Q惡戰，想要奪回立委名位，繼續向國庫吸金，保衞鎮瀾宮掌控權！」

周玉蔻批評，「自私自利！什麼地方服務、信徒愛民？哼！顏清標停止綁架大甲媽！辭職退位！」

台灣基進前立委陳柏惟上月被罷免後，開啟藍綠布局中二選區補選戰，而周玉蔻自此透過臉書多次批評顏家。10月26日，周玉蔻發文表示，下個目標讓大甲鎮瀾宮媽祖自由，同時也指稱顏清標是神棍等語；3天後，她則點名顏清標兒子、前立委顏寬恒跟同一個老婆「三節兩離」，不比肇事逃逸高尚。

對於周玉蔻的指控，鎮瀾宮方先發新聞稿，譴責周玉蔻侮辱顏清標人格，且嚴重侵害鎮瀾宮形象及聲譽，而顏清標10月31日也與廟方開記者會回擊，強調不會對周玉寇提告，但也怒批周玉蔻一竿子打翻整船人，把鎮瀾宮總監事和海內外百萬信眾全部都當作是「憨人」，更直言周玉蔻的攻擊根本就是故意要把他們打成「黑五類」。

但周玉蔻未就此打住，多次發文嗆顏清標，包括：「冬瓜標早上發出的聲明文怯詞弱，對綁架大甲媽之質疑不敢正面回應，表示心虛！有種，對著神明斬雞頭發誓啊！綁架大甲媽！鎮瀾宮踹共！」「顏清標自己做了台灣寺廟之恥的事，卻牽拖說質疑他們綁架大甲媽是不尊重台灣寺廟，拉正派寺廟下水，不厚道！沒擔當！」「顏清標綁架大甲媽牟家族利益，天怒人怨，贖罪的途徑只有：1:顏家退出政壇；2顏清標辭去鎮瀾宮董事長職位，顏家親信人馬退出董事會，全面改組！」

2日早上，周玉蔻再表示，顏清標家族長年集兄弟、宮廟與政治一身，謀取私利，引發各界對大甲媽遭綁架一事不以為然議論，已經造成鎮瀾宮管理階層反彈！前少將于北辰在昨晚播出的政論節目指出，冬瓜標31日召集部分董事人馬助陣，一字排開召開記者會，為的就是平息董事會不滿。

周玉蔻砲轟，「沒用啦！這只能顯示顏清標和同夥的色厲內荏、虛怯蒼白！顏清標先生，22年！22年霸佔鎮瀾宮董事長職位，怎麼說，都說不過去！辭職退位吧！媽祖信徒信的是普世濟人的媽祖，不是自私自利、殘虐毀害他人孩子親人人格名聲的顏氏父、子、女一家！」