再掀「媽祖熱」！北港朝天宮媽祖花蓮遶境　連3天水陸大法會

▲媽祖聖駕隊伍抵達花蓮火車站後，縣長徐榛蔚率領縣府同仁們列隊接駕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼去年朝天宮媽祖首次東巡來到花蓮，今年花蓮港天宮舉辦悲心廣行水陸大法會，再度邀請北港朝天宮媽祖巡安祈福遶境，縣長徐榛蔚13日率各局處首長於花蓮火車站接駕，參拜祈求天上聖母庇祐花蓮縣運昌隆、闔境平安，風調雨順、百業興旺、五穀豐登。

媽祖聖駕隊伍於17時30分抵達花蓮火車站後，徐榛蔚率領縣府同仁們列隊接駕，經媽祖鑾轎繞境抵達縣府後，由徐榛蔚擔任主祭官依循古法，參香虔誠敬拜、三獻吉禮，並以三跪十二叩首最敬禮祈福，祈求媽祖庇祐花蓮鄉親、地方鄉土，人民安居樂業、闔家康泰，現場許多信眾將身上的護身符過火，祈求媽祖庇祐，場面莊嚴隆重。花蓮港天宮董事長賴榮文，花蓮聖天宮主任委員賴雲潤，花蓮勝安宮主任委員黃永裕，花蓮慈惠堂主任委員陳隆德皆到場參拜，恭迎聖恩。

徐榛蔚感謝北港朝天宮媽祖聖恩，遠從雲林驅車環島至花蓮，不畏舟車勞頓為民眾祈福祝禱，她更冀盼在媽祖及眾神的庇祐下，花蓮鄉親皆能闔家康泰，並祈願全球能早日結束新冠肺炎疫情，回復昔日健康安樂的生活，各產業皆能繁榮發展。

▲媽祖鑾轎遶境抵達縣府後，由徐榛蔚擔任主祭官依古法，參香虔誠敬拜、三獻吉禮，並以三跪十二叩首最敬禮祈福。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，有鑑於世界災疫頻傳，全球近年更是飽受疫情之苦，造成人心惶惶不安，朝天宮除延續三百多年首屆悲心廣行水陸大法會外，更於法會前舉行為期17天的「悲心廣行慈悲列車環島除災祈福之旅」，藉此為全台祈福，度化歷年來鐵路上車傷橫厄之眾生。

北港朝天宮及花蓮港天宮車隊遶境由火車站起駕，沿途經花蓮縣政府、花蓮縣議會、中美路、明禮路、軒轅路、中山路、建國路、自強路、莊敬路、中央路、中山路，最後回到港天宮(駐駕)，沿途吸引全國各地媽祖信徒前來參拜，再次在花蓮掀起一股「瘋媽祖」的熱潮。

悲心廣行水陸大法會將自14日起至11月16日，一連三天將於花蓮港天宮舉辦，並為花蓮鄉親誦經祈福；11月17日上午起駕後，將搭乘火車前往高雄繼續祈福行程。

