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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣一舉一動、意志展現」　蔡英文：攸關國際以多大力道助台

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨17日中常會，邀請台大政治系副教授陶儀芬以「宣布放寬美豬進口標準這一年美中台關係之變化」為題進行專案報告；兼任黨主席的總統蔡英文表示，台灣的一舉一動，還有展現的決心與意志，都是其他國家決定在台灣面對挑戰時，他們要採取什麼樣的態度。

陶儀芬在報告中指出，拜登政府的特色更加強調民主價值，以民主對抗威權來支撐美國協防台灣的作為，這也會讓更多民主陣營的國家支持美國對台的作法；另一個特點則是以「自由、開放、規則為基礎的國際秩序」的公共財角色，來與中國競爭對抗，努力建構國際秩序，而非以追求美國自身利益為主要目的，「因此，這也是美國方面如此看重反美豬公投的原因」。

陶儀芬指出，美國人無法理解台灣人可以信任FDA（美國食品藥品監督管理局）通過的美牛與疫苗，為什麼不能信任通過FDA食品安全標準的美豬？

她表示，美國是一個重視原則的國家，雖然美豬佔台美貿易比例很低，但許多美國國會議員與官員都一再強調，談FTA（自由貿易協定）與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定），一定要以對等公平為前提，反美豬就是違反對等公平的原則，那就沒有基礎與台灣進行經貿談判，這是許多國民黨人自己也承認的事實。

對此，蔡英文在會中表示，近來關於台灣的事情，國際都非常矚目，台灣在國際事務上很難得有這個機會，成為國際間矚目的對象，所以台灣的一舉一動，還有我們所展現的決心跟意志，都會是其他國家，決定在台灣面對挑戰的時候，他們要採取什麼樣的態度，以及要以多大的力道來協助台灣。

蔡英文說，台灣自己的團結和決心，還有願意克服困難來保衛台灣自己的價值，都讓全世界關注台灣怎麼樣面對這一局，「相信在大家共同努力之下，台灣能夠朝這個方向來走，展現我們的態度跟立場。」

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