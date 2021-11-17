台東縣節電競賽頒獎典禮　首獎Gogoro幸運得主出爐

▲節電競賽頒獎典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦110年度縣市共推住商節電行動計畫，並於17日下午在娜路彎大酒店舉辦節電競賽頒獎典禮暨年度成果發表會，頒獎項目包含海報設計比賽及攝影比賽等社會組、學生組，多位得獎人到場領獎，現場並抽出5位「Power台東購物節電週」首獎GOGORO得主，也為今年度行動計畫畫下完美句點。台東縣府期盼縣民響應節能減碳，並培養節能習慣與觀念，打造永續發展城市。



台東縣政府表示，縣府自107年起開始執行由能源局主導的縣市共推住商節電計畫，3年來節電稽查輔導20類指定能源用戶業者350家(108年150家，110年200家)，協助機關及服務業用電大戶節能共15家(108年10家，110年5家)；另針對一般住宅部分，則培訓居家能源診斷師(目前共培訓16名)並由居家能源診斷師2人1組，教導民眾正確用電習慣，並填寫住宅節能自我評估表單，審視個人用電習慣是否正確，3年共計診斷240戶(108年120戶、110年120戶)、複查120戶(108年60戶、110年60戶)。

同時為了向下扎根，也與NGO團體攜手合作，在縣內各級學校共同辦理校園節能教育活動計40場次(108年20場、110年20場)，辦理區域遍及各鄉鎮市，將節能種子遍地開花；另一方面線府也透過社區活動，邀請台灣電力公司台東區營業處共同辦理節電宣導，深入成功、鹿野等社區，鼓勵住宅及公司團體用戶節電，翻轉住宅部門用戶用電方式，傳達節能減碳觀念。

除每年提供的部落集會所(點)與寺廟教堂節能補助外，縣府今年特別提供旅館、民宿不同程度冷氣、冰箱、照明燈具汰換補助，設置免付費專線由專人負責應答，今年共收到149件汰換補助申請，其中部落集會所(點)與寺廟教堂共24件，民宿與旅館業125件，經費全數用罄，初步估算節電效益可達824,951.94度/年；縣府表示，汰換設備必須為「汰舊換新」者才能申請補助，主因是舊有家電，經過使用年限後除了機器功效降低，增加使用危險外，耗電量更是驚人，如能汰舊換新，除了增加用戶的使用安全與便利外，更能幫大家省荷包。

活動最高潮由縣府財經處副處長葉正鶴抽出「Power台東購物節電週」5位首獎GOGORO Viva Basic得主、Apple iPad mini平板電腦等多項大獎，縣府感謝參與此次計畫的所有民眾，響應節能減碳之餘，也希望藉由活動能持續強化縣民知識並培養習慣與觀念，認同節約能源人人有責，共同建構縣內節能環境氛圍，促進地方減碳生活，未來也會持續加強節能觀念宣導，讓台東縣成為1座永續節能發展城市。相關得獎名單請搜尋「Power台東」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/ilovepowertaitung 。