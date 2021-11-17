快速道路追撞待轉清潔車昏迷　桃園騎士搶救11天不治

▲桃園市陳姓男子本月4日晚間騎車，從快速道路新屋段往觀音段方向行駛，卻不慎撞上前方待轉清潔車，送醫急救11天後仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子11月4日晚間騎乘機車從新屋區快速道路往觀音區方向行駛，行經快速道路六段時，不慎撞上準備右轉的清潔車，陳當場倒地昏迷，經送醫急救在加護病房搶救11天，仍於15日中午宣告不治。警方初步研判，研判騎士可能未注意前方車況，追撞清潔車釀禍，已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。

▲桃園市陳姓男子本月4日晚間騎車從快速道路新屋段往觀音段方向行駛，不慎撞上前方待轉清潔車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，45歲的陳姓男子4日晚間8時30分左右，騎乘白色機車從快速道路新屋段往觀音方向，行經快速道路六段時，不慎追撞由31歲闕姓男子駕駛的清潔車後方，陳當場倒地昏迷，經送往平鎮區聯新醫院救治，經過11天搶救後仍於15日中午傷重不治。

▲桃園市陳姓男子本月4日晚間騎車從快速道路新屋段往觀音段方向行駛，不慎追撞待轉清潔車，車身嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查發現，闕姓男子駕駛清潔車停在車道準備右轉，陳姓騎士疑似未注意前方車況迎面撞上，警方為雙方進行酒測，酒測值皆為零，除已報請檢方相驗外，真正肇事原因與後續賠償事宜仍待進一步釐清。

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