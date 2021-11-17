被小玉換臉A片...黃捷又被盜照「求包養」　網一看背景超傻眼

▲高雄市議員黃捷被交友網站盜照求包養，網一看被盜照直呼太扯。（圖／翻攝自高雄市議員黃捷FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷繼被百萬訂閱Yuotuber 小玉（朱玉宸）換臉製作A片受害後，今再爆又被盜照片拿去交友網站求包養，她PO文表示，真的躺著也中槍。不過，網友一看遭盜照片卻傻眼，「太扯了，背景挑在議場的是怎麼樣」、「不是，誰會用在議會自拍的照片啦」、「盜在議會內的照片也太鬧事了吧」。

▲黃捷在市議會的自拍照被交友網站盜用求包養，網友看了都傻眼。（圖／翻攝自高雄市議員黃捷FB粉絲專頁）

黃捷今天自曝，真的躺著也中槍，繼換臉後，又被盜照片拿去交友網站求包養。她強調，她不住新店，身高也沒有165，這是詐騙，這位真的不是她。

黃捷呼籲，若有民眾發現盜圖，請協助檢舉並私訊給她，避免有人真的受騙，最後直呼「怪事何其多，交友詐騙猖獗大家小心啊」。

▲▼黃捷提醒大家不要受騙，並自爆身高沒有165公分。（圖／翻攝自高雄市議員黃捷FB粉絲專頁）

不過，網友一看被交友網站盜用的照片紛紛傻眼，「不是，誰會用在議會自拍的照片啦，要選也選日常一點的照片」、「太扯了吧~~~~」、「盜在議會內的照片也太鬧事了吧www」、「背景挑在議場的是怎麼樣」，另外也有網友歪樓說「感覺交友網站會火紅」、「原來沒有165～（筆記」。

