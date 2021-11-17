母子渾身傷陳屍床上…生前「悲慘遭遇曝光」！曾遭嗆：折斷雙手

▲屏東母子陳屍床上，檢警進一步調查發現，2人生前曾遭施暴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一對簡姓母子2019年6月間被家人發現，在家中輕生身亡，警方發現母子倆身上傷痕累累，循線追查後才知，2人生前曾因投資糾紛遭洪男及蘇姓父子施暴，報請檢方偵辦，檢方依傷害等罪將3人起訴，日前法院判決出爐！

判決指出，簡母曾拿350萬元給洪男放貸，事後簡姓母子想取回這筆資金。洪男便於2019年6月5日先歸還70萬元現金，並承諾將匯113萬元給簡姓母子，但他發現簡男竟偷偷側錄雙方對話，一怒之下要求簡姓母子前往里長家協調。

簡男事後傳送道歉簡訊給洪男，但對方並不領情，反而更加生氣。抵達里長家後，雙方說沒兩句話便起了爭執，洪男竟持安全帽朝簡男一陣狂毆，而蘇男則是徒手毆打簡男，2人的暴行讓簡男手臂、膝蓋、屁股等多處出現瘀傷。

洪男對簡男施暴後，轉身又氣急敗壞地用力出腳猛踹簡母，導致對方右大腿靠近鼠蹊部、雙手手臂都受有瘀傷。洪男更嗆聲，「拿5000萬元出來和解，否則要折斷簡男雙手」等語。另外，洪男與蘇父還涉及對另名友人施暴一案。

雖然洪男、蘇姓父子辯稱沒有毆打、恐嚇簡姓母子，蘇父還辯稱自己是「想勸架」，但法院勘驗相關事證、監視器畫面後，不採信3人說詞，認為3人的行為造成簡姓母子相當大的壓力。

屏東地方法院依共同犯傷害罪判洪男有期徒刑6月，得易科罰金；又共同犯傷害罪，處有期徒刑1年2月；又犯傷害罪，處有期徒刑8月；另依恐嚇取財未遂罪，判刑8月。其中不得易科罰金部分，應執行有期徒刑2年2月。至於蘇姓父子則被依照共同犯傷害罪判刑5月、10月，其中蘇父得易科罰金。可上訴。

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