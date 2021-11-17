交往五個月懷孕「對方家長逼拿掉」　她哭：以為警察比較有責任感

▲原PO與男友交往5個月懷孕，卻被男方家長逼墮胎。（圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

兩人在一起不久，卻不小心有了個小生命，該怎麼做才好？近期有位女網友在《爆料公社》分享，自己與男友在交友軟體上相識進而交往，沒想到在一起五個多月意外懷孕，卻被對方家長逼把孩子拿掉，讓她崩潰「以為警察比較負責任」。

原PO表示，男友任職於新竹縣某分局，第一次見面後才知道原來是台中人，心裡想說警員會比較自律，對感情也會比較專一，「然而，並沒有！」原PO氣得說道，因為小孩這個驚喜來的太快，就先決定問男友，「如果有小孩怎麼辦？」男友當下雖表示「會負責」，也讓原PO很信任的說了自己懷孕的事情，沒想到讓男友轉告父母來原PO的家中討論該如何後續解決後，一切都變了。

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原PO繼續說道，雙方家長見面的那天，「他父母竟然一直洗我爸媽的臉，說我是個隨便的女孩，說我是故意懷孕」更讓原PO氣憤的是，「男友在旁邊默默地沒有為我的委屈說過任何一句話！」原PO相當清楚男方家長擺明要她把小孩拿掉，原PO心碎地說，「那天是我的生日，同時也是我失去一些東西的日子」，原PO哭著求自己父母不要拿掉小孩，「小孩是我的骨肉，是一個獨一無二的生命」並表示小孩已經有了心跳，但原PO再多說什麼也挽回不了，最後逼不得已還是拿掉了。

▲原PO男友沒有為原PO的委屈講過一句話。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO記得很深刻，「我媽說，妳要留一個渣男的小孩做什麼？」雖然小孩拿掉後，原PO還是堅持與男友交往，但沒過多久，「男友母親開始打電話騷擾我的家人，用簡訊羞辱我」，原PO心碎想到，事情發生以來，男友沒有說過一句話，本想替他解釋，「我一直認為他是沒勇氣說出口，是因為害怕父母責備才沒說話」，並表示男友口口聲聲的說愛她，更對原PO說出「始終如一不能沒有妳」的情話。

「直到今天，他跟我說玩交友軟體喜歡上一個女生」，原PO崩潰「我根本難以跨過這道坎」，並說自己這段時間都沒從失去小孩的悲傷中走出來，如今男友的行為更加重了傷痛。原PO接近歇斯底里的問男友話，沒想到卻遭「已讀不回」，「我情緒崩潰了，我開始打自己巴掌」甚至衝動到想輕生，沒想到男友竟然狠心的只說了一句「要死不要死在這！」

▲原PO發現，男友與其他女生的曖昧對話紀錄 。（圖／翻攝自《爆料公社》）

後來原PO竟發現男友在她拿小孩的期間，竟然在交友軟體上說自己「沒有女友」，更向曖昧女生講出「愛妳唷」等情話，才讓原PO死心看開，「奉勸大家要睜亮眼睛，身為這樣的人民保母，真的值得繼續讓他為大家服務嗎？會這麼不負責任不是沒有原因的」。

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