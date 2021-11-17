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理工男「迷信黑魔法」想挽回愛妻　神祕儀式上當場遭砍頭慘死

▲▼ 他想靠黑魔法修補破裂婚姻，結果遇上騙子。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 沙巴諾夫想靠黑魔法修補破裂婚姻，未料遇上騙子。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯發生一起驚悚事件，一名年輕男子和心愛的妻子結婚才一年，二人便因感情不睦而分居。他一心想拯救破裂的婚姻，因此找上一名男子為他舉行黑魔法儀式，未料落入一場騙局，在儀式上當場被砍頭，賠上自己的性命。

《鏡報》16日報導，33歲工程師沙巴諾夫（Anton Shabanov）和29歲妻子柳波娃（Lyubov）結婚一年後，柳波娃要求和他分居，令沙巴諾夫十分沮喪，因此尋求32歲男子伊萬諾夫（Nikolay Ivanov）的幫助，為他舉行一場黑魔法儀式，沒想到遇上騙子。

這場儀式需要把沙巴諾夫和柳波娃的物品埋在森林裡，伊萬諾夫卻在儀式開始後嘲笑沙巴諾夫，更在他面前以言語侮辱柳波娃，令沙巴諾夫氣得與他爆發肢體衝突。這時伊萬諾夫抓起一把斧頭，直接砍向沙巴諾夫的頭部與頸部，當場將他殺害。

伊萬諾夫犯案後逃離現場，僅留下被樹枝覆蓋的屍體，後來被警方逮捕，承認砍死沙巴諾夫，被判9.5年徒刑及2.07萬英鎊（約新台幣77萬元）賠償金。

沙巴諾夫友人聽聞他轉向尋求黑魔法的幫助，感到非常震驚，針對這對夫妻的感情狀況說明，「他們沒有離婚，只是一直分開生活。他當然很難過，只是我無法想像他會想用這種儀式挽回她。」

但俄羅斯聯邦偵查委員會發表聲明指出，法院已經確認，沙巴諾夫希望恢復與妻子的關係，因此決定訴諸一種神祕的儀式。為完成這場儀式，需要把夫妻倆的個人物品埋在城外一個荒涼的地方。伊萬諾夫在挖洞時向他說出有關儀式及他妻子的負面言論，二人發生爭吵，後來衝突升級，沙巴諾夫被伊萬諾夫以斧頭砍了好幾下，最終導致他的死亡。

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