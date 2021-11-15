美法外長會談　關切俄軍在「烏克蘭邊界處活動」

▲烏克蘭國家邊防局的士兵正在該國和白俄羅斯的邊境列隊佈署。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國官員今晚表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）和法國外長部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）舉行會談，關切俄羅斯軍隊在烏克蘭境內及附近地區的活動。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中作上述表示，還說雙方將繼續堅守承諾，要維護烏克蘭主權和領土完整。普萊斯說，兩人也在昨天會談中，討論「合作應對伊朗核子計畫的作法」。

《法新社》報導，西方盟國已提高分貝，警告俄軍最近在毗鄰烏克蘭的邊界附近活動。自俄國2014年兼併克里米亞半島（Crimean）以來，烏克蘭軍隊便一直深陷在與分離主義分子一觸即發的衝突中。烏東與俄交界的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區分離主義分子有克里姆林宮在背後撐腰。

基輔當局表示，兩名烏克蘭士兵12日在東部分離主義地區被爆裂裝置炸死，而最近社群媒體影片也顯示，俄羅斯的軍隊、戰車和飛彈正在烏克蘭邊界集結。

今年初前線暴力事件遽增後，俄國便在春季調動10萬軍力，集結於烏克蘭邊境，引發衝突急遽升高的疑慮。俄方後來宣布撤回軍隊，但烏克蘭和盟邦美國當時都說，撤軍數量有限。

烏東衝突迄今已奪走1萬3000多條人命；烏克蘭和西方盟國都指控俄國派軍越過邊界，並部署各項武器；莫斯科則否認所有指控

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