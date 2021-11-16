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3名小六女破「藍鯨遊戲」最終任務…5F集體跳下　老師直擊嚇傻

▲江蘇啟東3名小六女生墜樓。（圖／翻攝自微博）

▲江蘇啟東3名小六女生墜樓。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳江蘇啟東實驗小學15日有3名小六女生，一起從5樓跳下來。爆料稱，3人疑似在玩藍鯨遊戲，該遊戲最後一個任務是自殺。當晚該校發布通告，「11月15日下午4時57分左右，我校有3名學生發生墜樓事件，學校第一時間撥打120送醫救治，目前，3名學生生命徵象基本平穩。」

據《新京報》報導，網傳影片顯示，有3名學生趴在地上，一動不動。還有照片顯示，有幾名老師直擊跳樓瞬間。

網傳的「啟東公安要情」顯示，15日，市公安局接到報警稱，匯龍鎮實驗小學有3名學生墜樓。經初步了解，系該校六（一）班吳某某（女，11歲），陳某某（女，11歲），張某某（女，11歲）從該校D樓墜落，現3人已送至人民醫院救治。相關調查工作進行中。

15日22時10分許，啟東市公安局城西派出所一名值班警員表示者，網傳內容屬實，目前案件仍在偵辦中，3名墜樓學生被送往啟東市人民醫院救治，具體情況不便透露。

目前，具體原因公安機關正在調查中。

▲▼江蘇啟東3名小六女生墜樓。（圖／翻攝自影片）

▲「藍鯨」遊戲又稱為「藍鯨」死亡遊戲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

「藍鯨」遊戲又稱為「藍鯨」死亡遊戲、「藍鯨」挑戰，是一個源自俄羅斯的社交網路遊戲，遊戲管理員宣稱「人生中最美好的東西都是以字母S開頭-semya（家庭）、Saturday（星期六）、sex（性）和suicide（自殺）」，並通過有計劃的誘導來操控「玩家」的心智。

據《澎湃新聞》報導，「藍鯨」遊戲的參與經過大致是先通過一些血腥的視頻吸引未成年人進入，然後配給他們一名「導師」。接著每天都要跟隨「導師」做任務，包括凌晨4點20分起床看恐怖片、靜脈切割、半夜爬到屋頂、用剃刀在手上雕鯨魚等行為。

當遊戲進行到第50天時，「導師」會向參與者下達自殺命令。方式有多種，包括跳樓、臥軌、上吊等。自殺者多會留下與藍鯨相關的圖片等標誌。

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