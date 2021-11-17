台灣國軍廉潔指數獲「B等級」全球第6　贏過日本、新加坡

▲漢光演習第四天「聯合反登陸作戰操演」、「反擊作戰操演」。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

國防部17日表示，國際透明組織所屬國防暨安全小組（TI-DSP）於16日發布第三次「政府國防廉潔指數(Government Defence Integrity Index, GDI)」評鑑成績，台灣三度獲得「B」等級（低度貪腐風險）的優異評價，世界排名第6，亞洲唯一B級國家，代表國軍的廉潔度，持續受到國際肯定。

國防部指出，本次評鑑，全球計有86個國家參加，紐西蘭是唯一獲評「A」級國家，我國獲評為「B」級國家，世界排名第6，尤其在亞洲地區14個參加評鑑的國家中，我國是唯一的「B」級國家，足以證明國軍的廉潔度與世界先進國家齊名。

國防部進一步指出，評鑑期間歷經「漫長的評鑑流程」及「問卷題項調整（增加212題）」等變革，大幅增加評鑑整備的困難度與複雜度，如英國原為上屆A級國家降為B等級，日本、新加坡原為B級亦降至C級，我國能夠穩定維持在B等級，可見國軍長期穩定的透明施政符合國際廉政價值。

國防部進一步表示，為強化評鑑整備，除持續落實公開及透明施政作為外，並採取「完善權責業務分工」、「強化國防評核編組」、「引進外部專家意見」、「落實評鑑期程管制」及「辦理國際學術交流」等策略，成效斐然。

此外，國際透明組織表示，一直以來，台灣被評為世界上最民主的國家之一，其具有強大、有規範且資源豐富的治理制度，如立法的有效監督、審計流程完善、公眾國防議題參與熱烈等特色，該組織並特別提醒，近年來台灣大量投注資源在國防自主上，國防廉潔治理至為重要，針對採購流程應強化貪腐風險管理，以有效監督國防事務。

國防部最後表示，111年「政府國防廉潔指數」將邁入第4次評鑑時期，將積極精進國防廉政工作，營造與國際接軌的良善廉能治理環境，在國人信賴國防政策，肯定國軍維繫國家安全的努力下，持續獲得國際社會的肯定。