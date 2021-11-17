新竹潑尿大叔抓到了！一句「認錯人」讓他氣炸：陳年老尿存很久

▲男子手上拿著不明物體，趁隙向汽車車窗內丟擲，駕駛才知道被潑尿。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名網友在PTT新竹版貼文表示，14日開車載妻小去買午餐，行經南大路停等紅燈時，遇上一名中年騎士要求他將車窗拉下，趁隙潑尿後逃逸。警方擴大追緝，最後在香山區一處工寮逮捕這名莊姓潑尿大叔，他落網後聲稱與友人有債務糾紛，才會潑尿洩恨，沒想到最後卻「認錯車、潑錯人」

被害人說，自己生活單純，完全沒與人結怨，也沒欠錢，天外飛來橫禍實在很扯，他氣憤地說，「對方的尿應該存了好幾天，根本是預謀犯案！」更擔心萬一下次若遇到潑硫酸等腐蝕性液體，該怎麼辦？

▲監視器拍下莊男騎車帶著尿罐的畫面。

新竹市警局立即調閱監視器，迅速掌握潑尿怪客身分，不過因怪客居無定所，行蹤不定，警方又將男子出沒範圍持續擴大，16日晚間，在新竹市香山區一處偏僻工寮將莊姓男子逮捕歸案，全案依強制、公然侮辱、毀損等罪移新竹地檢署，並向新竹地院建請羈押。

警方也呼籲，有陌生人靠近車窗時，除觀察對方眼神及是否有異常舉動外，亦要留意對方手上有無持有不明物品，並隨時提高警覺，以維護自身安全。



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