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揪團吃現炸超大腿庫排！拿坡里限時「戰斧炸雞買4送2、買3送1」

▲▼拿坡里戰斧雞腿。（圖／業者提供）

▲CP值超高戰斧雞腿最新優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有最新炸雞優惠了！以酥脆義式炸雞擄獲炸雞控的人氣速食品牌「拿坡里」，即日起至11月30日針對有著超高CP值的「戰斧雞腿」祭出APP限定「買4送2」折扣，6隻戰斧雞腿直接下殺67折，絕對要怒吃一波；12月10日前門市更加碼推「戰斧雞腿買3送1」，還不揪團吃爆。

▲▼拿坡里戰斧雞腿優惠。（圖／業者提供）

▲會員限定領戰斧雞腿買4送2優惠券。

拿坡里針對「戰斧雞腿」推出會員限定「買4送2」優惠，即日起至11月30日只要透過三商i美食卡APP並使用1點紅利點數，即可領取「戰斧雞腿買4送2」優惠券，限量只有3333張，憑券秒享6隻戰斧雞腿下殺67折就能，划算到不行。拿坡里戰斧雞腿使用國產連腿排大雞腿裹上義式炸雞粉現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配多汁雞腿肉，微辣口感讓人一口接一口。

另，門市部分也加碼推「戰斧雞腿買3送1」優惠活動，即日起至12月10日免優惠券直接爽吃買3送1，4隻戰斧雞腿下殺75折，炸雞控絕對要把握機會吃爆。

▲▼SUBWAY「超值優惠券」。（圖／SUBWAY提供）

▲SUBWAY推超值優惠券。

另，SUBWAY近日也推出「4大激省優惠券，包括有無糖紅茶、餅乾、熱美式通通買1送1；買濃湯或飲料免費送薯餅、蔬菜球，還有購買任一口味6吋潛艇堡，就可用最低銅板價10元升級加料，有雙份肉、雙份起司等選擇，最後超殺優惠就是「半價雙享餐」，只要買指定餐點就可用半價多吃1份捲餅、潛艇堡，即日起至12月14日全門市開放憑券使用，無論內用、外帶皆享優惠。

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