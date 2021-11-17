鋪滿烤雞、莫札瑞拉起司！超澎湃「聖誕花圈烤雞比薩」限量開吃

▲超狂聖誕花圈烤雞比薩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

真的超狂！為迎接今年聖誕節，人氣速食品牌「必勝客」這次竟然將比薩變身成聖誕花圈了，首度以「有洞的比薩」呈現，選用烤雞腿、雙色彩蔬結合摩洛哥風味醬，尤其經典芝心餅皮內外圈都吃得到，好吃又欠拍，即日起於全台限時、限量販售，售完為止。

▲比薩聖誕花圈超澎湃。

必勝客首度打造「有洞比薩」強勢推出超澎湃「聖誕花圈烤雞比薩」，以雙圈芝心餅皮圍出花環形狀，搭配炙烤鮮嫩雞腿肉、莫札瑞拉起司，以及紅椒丁與菠菜點綴的應景聖誕配色，比薩基底則是選用10種香料調製出的摩洛哥風味醬，每一口都是濃濃異國風味，即日起於全台門市開賣，數量有限，售完為止。

▲漢堡王推薯條漢堡。

另，漢堡王近來也發揮創意推出「光棍漢堡」，選用香烤4吋芝麻麵包夾進滿滿酥脆薯條，再淋上美乃滋、獨門BBQ醬，沒有搭配任何肉品，就是要用一根根薯條搶攻薯條控的胃，即日起至11月22日限時開賣，提醒機場、兒童樂園、竹科台積P1店、台中美光店、南科台積店無販售。

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