　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

鋪滿烤雞、莫札瑞拉起司！超澎湃「聖誕花圈烤雞比薩」限量開吃

▲▼必勝客推「聖誕花圈烤雞比薩」。（圖／業者提供）

▲超狂聖誕花圈烤雞比薩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

真的超狂！為迎接今年聖誕節，人氣速食品牌「必勝客」這次竟然將比薩變身成聖誕花圈了，首度以「有洞的比薩」呈現，選用烤雞腿、雙色彩蔬結合摩洛哥風味醬，尤其經典芝心餅皮內外圈都吃得到，好吃又欠拍，即日起於全台限時、限量販售，售完為止。

▲▼必勝客推「聖誕花圈烤雞比薩」。（圖／業者提供）

▲比薩聖誕花圈超澎湃。

必勝客首度打造「有洞比薩」強勢推出超澎湃「聖誕花圈烤雞比薩」，以雙圈芝心餅皮圍出花環形狀，搭配炙烤鮮嫩雞腿肉、莫札瑞拉起司，以及紅椒丁與菠菜點綴的應景聖誕配色，比薩基底則是選用10種香料調製出的摩洛哥風味醬，每一口都是濃濃異國風味，即日起於全台門市開賣，數量有限，售完為止。

▲▼漢堡王限時2周吃薯條漢堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王推薯條漢堡。

另，漢堡王近來也發揮創意推出「光棍漢堡」，選用香烤4吋芝麻麵包夾進滿滿酥脆薯條，再淋上美乃滋、獨門BBQ醬，沒有搭配任何肉品，就是要用一根根薯條搶攻薯條控的胃，即日起至11月22日限時開賣，提醒機場、兒童樂園、竹科台積P1店、台中美光店、南科台積店無販售。

【你可能也想看】

►今天就衝！國家級邊緣人連5天「手搖杯全品項免費喝」
►胖老爹、八方雲集買1送1！Uber Eats「11月限時優惠」一次看
►限時11天！手搖杯爽喝「指定飲品買1送1」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
連千毅出庭喊窮！　自曝「月收X萬」要養2小孩
色阿公強逼13歲少女嘿咻　印她裸照四處發
快訊／徐若瑄大量出血　「有暈倒危險」緊急入院
Netflix收視排行出爐！這部夯劇奪冠　《魷魚》只排第10
火辣網紅跟男進房「傳激烈呻吟」全直播　門外男粉爆哭
今迎雨區域出爐！下周探13度　最冷時間點曝
棍棒哥遭辣椒水「射滿臉」慘了！　警開罰先噴26400
消失3年多！54歲張宇「滿頭白髮」近照罕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

貴婦7萬大衣「買貴3倍」退貨遭拒　內行人曝精品支線含義：合理

鋪滿烤雞、莫札瑞拉起司！超澎湃「聖誕花圈烤雞比薩」限量開吃

民生品買1送1、下殺28折！5大量販超市「抗漲優惠」一次看

全家咒術迴戰集點活動開跑　1元就可以把商品帶回家

週末就折！美廉社米、油、衛生紙28折起　量販超市抗漲優惠一次看

「豪客一出手就3000萬」精品、家電大成長　SOGO周慶客單提高10%

家樂福火鍋季！引進超過40年老店鍋物　名店鍋底、配料一站還原

家樂福、全聯「買1送1」！量販超市拼抗漲　咖啡和民生品都有

星巴克、Cama café、貢茶便宜喝　超過20款暖飲最低只要11元

小熊維尼換冬季新裝！超商最新集點送　旋轉星空燈、雙層推車超Q

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

貴婦7萬大衣「買貴3倍」退貨遭拒　內行人曝精品支線含義：合理

鋪滿烤雞、莫札瑞拉起司！超澎湃「聖誕花圈烤雞比薩」限量開吃

民生品買1送1、下殺28折！5大量販超市「抗漲優惠」一次看

全家咒術迴戰集點活動開跑　1元就可以把商品帶回家

週末就折！美廉社米、油、衛生紙28折起　量販超市抗漲優惠一次看

「豪客一出手就3000萬」精品、家電大成長　SOGO周慶客單提高10%

家樂福火鍋季！引進超過40年老店鍋物　名店鍋底、配料一站還原

家樂福、全聯「買1送1」！量販超市拼抗漲　咖啡和民生品都有

星巴克、Cama café、貢茶便宜喝　超過20款暖飲最低只要11元

小熊維尼換冬季新裝！超商最新集點送　旋轉星空燈、雙層推車超Q

從「習拜會」到第三份歷史決議　陸學者：向美發出最直白訊號

招名威／再等高端疫苗一段時間！

水果刀從左眼插大腦！1歲女童就醫回家發現　「4cm斷刀」仍在腦內

準岳父喝醉問「把我女兒當什麼」　現場火爆...余祥銓：還好阿嬤救援

氟漆、氟膠有何差別？　醫師比較讓你秒懂

華航勇奪台灣企業永續報告書金獎　願景成為台灣首選航空公司

社交距離算什麼！戴口罩也要賭　警破鐵皮屋賭場逮35人　

愛息族注意！這三檔ETF配息大勝去年　最晚這天買進可參加除息

美參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

婚姻是否長久「婚禮上3跡象」洩端倪　 伴郎伴娘1舉動也露餡

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

消費熱門新聞

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

家樂福、全聯都祭出「買1送1」

限時3天！超商咖啡「任選第2杯半價」

小熊維尼換冬季新裝！超商最新集點送

美國來的「禦寒聖品」美式賣場爆好評！

5大量販超市「抗漲優惠」懶人包

新竹湳雅廣場明年24H營業拚夜衝

美廉社買米28折起！量販超市抗漲一次看

貴婦7萬大衣「買貴3倍」退貨遭拒

家樂福火鍋季　獨家引進老店名鍋

星巴克、貢茶便宜喝　逾20款暖飲最低11元

年過三十易發福　靠這一包有救

全家咒術迴戰集點活動開跑　1元把商品帶回家

SOGO周慶精品帶旺　客單提高10%

更多熱門

相關新聞

580元能吃到！犇燒肉鍋物推牛肉爐

580元能吃到！犇燒肉鍋物推牛肉爐

冬天來了就是要吃鍋！犇燒肉‧鍋物推出全新「犇牛肉爐」，使用大量牛大骨、牛腩、牛胸熬製成濃厚清甜的牛高湯，主餐除了有低溫熟成手切牛小排，也有冷凍美國Prime牛小排、A5和牛及軟滑嫩雞腿肉可選，最低580元就能吃到。

米其林星廚酥塔專門店買六送三

米其林星廚酥塔專門店買六送三

關鍵字：

美食情報必勝客漢堡王

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

李千那爆假戲真做黃尚禾！

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

快訊／10：25規模5.2地震！　最大震度3級

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面