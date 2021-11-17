中共貪腐8虎留名第三份歷史決議　從嚴治黨開創中國特色社會主義

▲中共第三份歷史決議出爐。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中共昨（16）日公布第三份歷史決議全文，共3.6萬餘字，涵蓋七個章節。這份決議文第四章為《開創中國特色社會主義新時代》，從黨建、政治，經濟及文化等面向作出詮釋，在從嚴治黨的部分裡，特別強調反腐整風，還將薄熙來、孫政才等8名「大老虎」列名其中，提醒防止黨內形成利益集團。

▲重慶前市委書記薄熙來。(圖／達志影像／美聯社)

決議文認為，改革開放以後，黨堅持黨要管黨、從嚴治黨，推進黨的建設取得明顯成效。由於一度出現管黨不力、治黨不嚴問題，有些黨員、幹部政治信仰出現嚴重危機，一些地方和部門選人用人風氣不正，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風盛行，特權思想和特權現象較為普遍存在。

決議文舉出「七個有之」大有人在，分別是搞任人唯親、排斥異己的有之，搞團團伙伙、拉幫結派的有之，搞匿名誣告、製造謠言的有之，搞收買人心、拉動選票的有之，搞封官許願、彈冠相慶的有之，搞自行其是、陽奉陰違的有之，搞尾大不掉、妄議中央的也有之。

對照決議文第四章內的「從嚴治黨」和「國防及軍隊建設」段落，包括周永康、薄熙來、孫政才、令計劃、郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽等8名「中央」級貪腐大老虎均被點名。

▲中共前中央政法委書記周永康。（圖／翻攝央視）

決議文提到，黨聚焦政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，防止黨內形成利益集團，查處周永康、薄熙來、孫政才、令計劃等嚴重違紀違法案件。

決議文指出，黨中央和中央軍委狠抓全面從嚴治軍，果斷決策整肅人民軍隊政治綱紀。堅決查處郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽等嚴重違紀違法案件並徹底肅清其流毒影響，推動人民軍隊政治生態根本好轉。