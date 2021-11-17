　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中共貪腐8虎留名第三份歷史決議　從嚴治黨開創中國特色社會主義

▲中共,百年,天安門,習近平,歷史決議。（圖／路透）

▲中共第三份歷史決議出爐。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中共昨（16）日公布第三份歷史決議全文，共3.6萬餘字，涵蓋七個章節。這份決議文第四章為《開創中國特色社會主義新時代》，從黨建、政治，經濟及文化等面向作出詮釋，在從嚴治黨的部分裡，特別強調反腐整風，還將薄熙來、孫政才等8名「大老虎」列名其中，提醒防止黨內形成利益集團。

薄熙來。(圖／達志影像／美聯社)

▲重慶前市委書記薄熙來。(圖／達志影像／美聯社)

決議文認為，改革開放以後，黨堅持黨要管黨、從嚴治黨，推進黨的建設取得明顯成效。由於一度出現管黨不力、治黨不嚴問題，有些黨員、幹部政治信仰出現嚴重危機，一些地方和部門選人用人風氣不正，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風盛行，特權思想和特權現象較為普遍存在。

決議文舉出「七個有之」大有人在，分別是搞任人唯親、排斥異己的有之，搞團團伙伙、拉幫結派的有之，搞匿名誣告、製造謠言的有之，搞收買人心、拉動選票的有之，搞封官許願、彈冠相慶的有之，搞自行其是、陽奉陰違的有之，搞尾大不掉、妄議中央的也有之。

對照決議文第四章內的「從嚴治黨」和「國防及軍隊建設」段落，包括周永康、薄熙來、孫政才、令計劃、郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽等8名「中央」級貪腐大老虎均被點名。

▲中共前政法委書記周永康。（圖／翻攝央視）

▲中共前中央政法委書記周永康。（圖／翻攝央視）

決議文提到，黨聚焦政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，防止黨內形成利益集團，查處周永康、薄熙來、孫政才、令計劃等嚴重違紀違法案件。

決議文指出，黨中央和中央軍委狠抓全面從嚴治軍，果斷決策整肅人民軍隊政治綱紀。堅決查處郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽等嚴重違紀違法案件並徹底肅清其流毒影響，推動人民軍隊政治生態根本好轉。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
全國750萬學生個資遭駭！身分證號、父母職業、住址、電話被轉
獨／超速罰單開錯了！　警方認了撤回34張
夜會女議員「牽手依偎」　周勝考發聲明：兄妹互動
快訊／北市幼兒園「2童1師」被蜂叮傷　警消也遭攻擊
棒棒哥被射臉！狼狽沖水繼續嗆　完整影片曝光
連千毅求饒「月薪只50k」　曾跩嗆澎恰恰這句被挖出
「不爽被超」拿棒攔車：屌什麼東西？　球棒哥到案了
18位「高端戰士」衝混打！　這廠牌最多人選
前衛生局長偷吃女秘書！　被控停國道「車震口愛」GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

10公斤黃金掛全身出嫁！新娘躺「380萬現金」燦笑　超豪背景曝光

上海將成陸首座規範「劇本殺」內容城市　採備案模式監管

Dior爆辱華！陳漫大片挨轟「醜化中國人」　微博被灌爆：像殭屍

中共貪腐8虎留名第三份歷史決議　從嚴治黨開創中國特色社會主義

從「習拜會」到第三份歷史決議　陸學者：向美發出最直白訊號

水果刀從左眼插大腦！1歲女童就醫回家發現　「4cm斷刀」仍在腦內

比默沙東快！陸砸14億研發新冠口服藥　首款可望「年底前上市」

男子交2.4萬學費寫80頁PPT挽救愛情仍離婚　網友：錢給你媳婦比較快

新冠太難纏！大陸多地接連通報「復陽者」　1人足跡遍及3省　

「修憲」草案送交立院　國台辦：堅決反對任何形式「修憲謀獨」

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

10公斤黃金掛全身出嫁！新娘躺「380萬現金」燦笑　超豪背景曝光

上海將成陸首座規範「劇本殺」內容城市　採備案模式監管

Dior爆辱華！陳漫大片挨轟「醜化中國人」　微博被灌爆：像殭屍

中共貪腐8虎留名第三份歷史決議　從嚴治黨開創中國特色社會主義

從「習拜會」到第三份歷史決議　陸學者：向美發出最直白訊號

水果刀從左眼插大腦！1歲女童就醫回家發現　「4cm斷刀」仍在腦內

比默沙東快！陸砸14億研發新冠口服藥　首款可望「年底前上市」

男子交2.4萬學費寫80頁PPT挽救愛情仍離婚　網友：錢給你媳婦比較快

新冠太難纏！大陸多地接連通報「復陽者」　1人足跡遍及3省　

「修憲」草案送交立院　國台辦：堅決反對任何形式「修憲謀獨」

中信盃黑豹旗／羅東高工轉木棒首闖32強　成績其次！態度最重要

西蒙斯客場6連戰缺席　七六人開鍘每場罰款破千萬台幣

女星集郵《魷魚遊戲》！影帝也瘋狂　李奧納多興奮問：他們在哪？

謝淑薇WTA年終賽女雙冠軍戰門票到手！　個人生涯第2冠就差一勝

前NBA籃網扣將麥卡洛降臨PLG　新北國王3洋將到齊

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

補教名師聯手駭客偷全國750萬學生資料　貴族學校學生個資全曝光

冷氣團「從北極圈直衝而下」　鄭明典曝：2股冷空氣接力襲台

馬自達跨界休旅CX-50北美亮相　骨子裡有TOYOTA新車共通基因？

大陸熱門新聞

她打掃驚現失蹤12年寵物龜！網看最後模樣：牠默默陪妳

小偷連偷7個月　摸走44萬刮刮樂

百萬裝潢被拆成毛胚房　工人認「走錯門」

新手下廚竟煮出「龍捲風」...網全笑翻

美方「兩手操弄」台灣問題　

陸高官針灸室硬上　淫穢內幕爆光

他閃婚10天被離婚　才知妻7年換5尪

寵物龜失蹤12年卡床板餓死　「換一方式陪伴」暖文惹怒網友

台獨如繼續踩紅線？　國台辦回應

愛吃炸雞　男血液抽出2公升油漿

39歲保全捅死賓士車主　殺人後怒喊：有輛車了不起

台商看新城　科技生態青浦話發展

私人飛機、別墅全賣了 許家印變賣資產4個月共輸血恆大301億

3名小六女破藍鯨遊戲最終關…學校5F集體跳下

更多熱門

相關新聞

拜習會線上熱談　​四會前短評

拜習會線上熱談　​四會前短評

美國總統拜登與中共總書記習近平於美東時間15日晚間（台北時間週二上午）舉行視訊會議（自疫情開始至今，習近平完全沒有任何出國行程，因此各種元首會議都只是線上參加）。大家看到這篇文章的時候，兩人應該正在熱線中，等會議結束，觀測站會有後續報導，且讓我們先來整理目前為止所看到新聞和發展。​

剪刀差拉大　通膨刺股市敏感神經

剪刀差拉大　通膨刺股市敏感神經

中共六中公報 台學者：歷史決議將強化習近平及黨的政權合法性

中共六中公報 台學者：歷史決議將強化習近平及黨的政權合法性

中共第三份「歷史決議」牽動台海局勢

中共第三份「歷史決議」牽動台海局勢

六中報告提愛國者治港 一國兩制精神或延伸「愛國者治台」新概念

六中報告提愛國者治港 一國兩制精神或延伸「愛國者治台」新概念

關鍵字：

歷史決議中共貪腐反貪老虎薄熙來

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

李千那爆假戲真做黃尚禾！

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面