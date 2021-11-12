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六中報告提愛國者治港　一國兩制精神或延伸「愛國者治台」新概念

▲天安門廣場。（圖／CFP）

▲中共19屆六中全會結束，第三份歷史決議內的涉台部份引起外界關注。（圖／CFP）

記者魏有德／台北報導

中共十九屆六中全會昨（11）日結束，會中審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》及2022年二十大會議舉行時間。在涉台部份，公報內篇幅較少，除強調九二共識及反台獨立場，還重申要牢牢把握兩岸關係的主導權及主動權。外界也認為，歷史決議全文公布後，涉台部分有更大篇幅、完整的論述。

▲政大東亞所所長、國際關係研究中心副主任王信賢。（圖／記者魏有德攝）

▲政大東亞所特聘教授兼所長王信賢。（圖／記者魏有德攝）

政大東亞所特聘教授兼所長王信賢表示，香港一國兩制中的主張，由「港人治港」變化成「愛國者治港」，未來是否會衍生為一國兩制「台灣模式」的「愛國者治台」是外界觀察的重點。

王信賢指出，台灣問題放進去歷史決議全文會成為象徵意義，要觀察決議案裡台灣問題的篇幅，愛國者治台何時會拋出來，「過去一段時間以來，中共涉台部份在做非常精準的打擊，把台獨和一般台灣民眾區隔得更清楚，雖然涉台官員未明說，卻隱隱有這種味道在，必須要提防何時拋出這句話，屆時（台灣）壓力就會變大。」

▲政大國際關係研究中心主任寇健文。（圖／記者魏有德攝）

▲政大國際關係研究中心主任寇健文。（圖／記者魏有德攝）

政大國關中心主任寇健文表示，官方（北京）雖沒有喊出「愛國者治台」的口號，但其考量方向仍是要區分敵我，「對敵鬥爭，我的部分是爭取的對象，這裡面就包含愛國者，這和原有的統戰行為相關，被界定為敵人，就會用專門手段對付。」

▲文化大學社科院院長、國家發展與中國大陸研究所所長趙建民。（圖／記者魏有德攝）

▲文化大學社科院院長、國家發展與中國大陸研究所所長趙建民。（圖／記者魏有德攝）

文化大學社科院院長趙建民則認為，香港情況和台灣略有不同，香港可以被中央從愛國者角度去規範特首接班人等條件，但對台灣而言，就現實情況考量，台灣不隸屬於中華人民共和國管轄，台灣對大陸的經貿依賴度非常高，大陸對台獨的界定會更嚴謹，如要擴大到愛國者的範圍，整個泛綠陣營都會受到影響，現階段打擊還是會比較精準，與北京對香港作為還是會有所不同。」

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